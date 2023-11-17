وزير إسرائيلي متطرف: السنوار يفرض شروطه علينا بعد 41 يوما من القتال

لندن- “القدس العربي”:

انتقد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ​​بتسلئيل سموتريتش، حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو، وأكد أن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار يفرض شروطه بعد 41 يوما من القتال.

وأفاد سموتريتش بأن إسرائيل ليست في الاتجاه الصحيح. وكتب سموتريتش على موقع إكس: “حقيقة أن السنوار بعد 41 يوما قادر على إجراء المفاوضات وتحديد شروط إطلاق سراح المختطفين يعني أننا لسنا في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لكي يبدأ مجلس الوزراء الحربي في إظهار القوة وقطع الاتصال والتوضيح لهذا النازي وراعيه القطري أنه من الآن فصاعدا نحن فقط من يحدد الشروط”.

وأردف قائلا: “والأهم من ذلك كله، الأمر متروك لنا لتدميره ومنظمته.. كان يجب أن نكون في هذا الوضع منذ فترة طويلة ونرفض التفاوض ونتحدث فقط بالنار والكبريت ليأتي بعدها ويتوسل صفقة”.

واختتم بالقول إنها “الطريقة الوحيدة لإعادة جميع الرهائن وإعادة الأمن إلى إسرائيل.. لا تتوقف حتى تفوز”.

ובעיקר שמנוי וגמור איתנו להשמיד אותו ואת הארגון שלו טוטאלית. כבר מזמן היינו צריכים להיות במצב שבו אנחנו מסרבים לנהל מו"מ ומדברים רק באש וגופרית והוא רודף אחרינו ומתחנן לעסקה. זו הדרך היחידה להחזיר את החטופים כולם ולהשיב את הביטחון למדינת ישראל. לא עוצרים עד שמנצחים. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 16, 2023

في سياق قريب، رأى محلل إسرائيلي، الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يماطل في إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس بسبب “خشيته” من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال المحلل في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل في مقاله: “الاتفاق الذي تحاول الولايات المتحدة وقطر التوسط فيه الآن هو إطلاق سراح نحو 70 رهينة على مرحلتين”.

وأضاف: “هذا عدد أقل مما كانت تأمله إسرائيل في الأصل، وهو يتألف بشكل رئيسي من النساء والأطفال، والمقايضة التي من المفترض أن تحصل عليها حماس، على شكل أسرى، ليست مرتفعة أيضاً بشكل خاص حوالي 150 أسيرة وسجينا قاصراً”.

وتابع: “تمت مناقشة تفاصيل الاقتراح مرتين هذا الأسبوع من قبل المجلس الوزاري الحربي” الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه “في الأساس، يدور الجدال حول عدد أيام وقف إطلاق النار التي سيتم الإعلان عنها أثناء إتمام الصفقة: حماس تريد خمسة أيام، لكن إسرائيل تصر على ثلاثة، بحيث لا تسمح الهدنة للمنظمة بالتعافي من الحرب العسكرية القاسية”.

ولكنه أشار إلى أنه “في الخلفية، بحسب مصادر في الساحة السياسية، تقع حسابات سياسية لنتنياهو، الذي ظل، في نظر هذه المصادر، يماطل حتى الأمس (الخميس)”.

وقال هارئيل: “العائق الرئيسي أمام رئيس الوزراء هو شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يبحث عن طريقة للنأي بنفسه عن الفشل في الحرب وربما ترك الائتلاف” أي الحكومة.

وأضاف: “وقد هاجم بن غفير بالفعل القرارات التي يتم اتخاذها، وإن كان ذلك بشكل منخفض، وفي الوقت نفسه، فهو يصب الزيت على نار المواجهة باستمرار من خلال توزيع الأسلحة النارية بالجملة على الأفراد الخطرين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ومن خلال نشر الإهانات الطفولية لسجناء حماس”.

وتابع: “إذا هاجم اليمين المتطرف موقف نتنياهو في أعقاب التنازلات المقدمة لحماس في المقابل، فإن رئيس الوزراء سيفقد قبضته على ائتلافه الأصلي” أي حكومته الحالية.

وأردف هارئيل: “يبدو أنه حتى في خضم حرب رهيبة، يظل البقاء السياسي، الذي يُبعده عن احتمال زجه في السجن، هو الاعتبار الأساسي لرئيس الوزراء”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، قد تقوده إلى السجن في حال ثبوت الاتهامات ضده رغم أنه ينفيها.

وزاد هارئيل: “تريد حماس أيضا، تجديدا معينا لإمدادات الوقود”.

وقال هارئيل: “المشكلة هي أن كبار المسؤولين الإسرائيليين تسلقوا شجرة عالية عندما أكدوا أنه لن يسمح بدخول قطرة وقود واحدة إلى غزة، والآن أصبحوا عالقين. وبالمناسبة، سمحت إسرائيل هذا الأسبوع بدخول الوقود للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين، تحت ضغط أمريكي وخلافا للتصريحات الإسرائيلية”.

وتجري المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية.

وتقول إسرائيل إن “حماس” أسرت 239 إسرائيليا من غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبحسب تقديرات فلسطينية فإن في السجون الإسرائيلية أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني يزداد عددهم يوميا.

(وكالات)