وزير إسرائيلي مهاجماً واشنطن: لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي

القدس: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وصفها لتصريحاته بشأن تهجير سكان غزة بـ “غير المسؤولة”، قائلاً: “لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي”.

وقال بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني، عبر منصة “إكس”: “أقدّر بشدة أمريكا، ولكن مع كل الاحترام، لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي”.

وأضاف: “الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل”.

واعتبر بن غفير أن “هجرة مئات الآلاف من القطاع، ستسمح لسكان غلاف غزة (المستوطنات المتاخمة) بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمان، وتحافظ على جنود الجيش الإسرائيلي”.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد وقت قصير، من بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أكدت فيه أن واشنطن “ترفض التصريحات غير المسؤولة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن توطين الفلسطينيين خارج غزة”.

وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، فإن “هذا الخطاب تحريضي”.

There should be no mass displacement of Palestinians from Gaza, and we reject the recent inflammatory statements from Israeli Ministers Bezalel Smotrich and Itamar Ben Gvir.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) January 2, 2024