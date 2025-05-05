وزير إسرائيلي: هدف توسيع الحرب على غزة احتلالها بالكامل

القدس: قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر، الاثنين، إن الهدف من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع الحرب على غزة هو “احتلال القطاع بالكامل”.

والليلة الماضية، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بقطاع غزة بما يشمل احتلاله والبقاء فيه، والاستمرار بتجويع الفلسطينيين وبمنع إدخال المساعدات الإنسانية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتعليقا على قرار الكابينت، قال زوهر من حزب “الليكود” لهيئة البث الإسرائيلية: “الهدف هو الاحتلال الكامل لقطاع غزة“.

أقر الوزير بأن “مثل هذه الخطوة تعرض للخطر المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) الذين ما زالوا في الأسر، ولا تفيدهم”

وأقر بأن “مثل هذه الخطوة تعرض للخطر المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) الذين ما زالوا في الأسر، ولا تفيدهم”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة توسيع نطاق التوغل البري في قطاع غزة ليشمل – بحسب مصدر سياسي – احتلاله والسيطرة على أراضيه، وذلك عقب مصادقة الكابينت على الخطة مساء الأحد، وفق هيئة البث.

أثار الإعلان عن توسيع الإبادة بغزة موجة انتقادات من عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين وصفوا الخطة بأنها “تستحق أن تُسمى خطة سموتريتش- نتنياهو، لأنها تمثل تنازلًا عن المختطفين وتفريطًا بالأمن القومي والتماسك الوطني”.

وأضافت عائلات الأسرى في بيان: “الحكومة تعترف بأنها اختارت الأراضي على حساب استعادة المحتجزين، وذلك خلافا لإرادة أكثر من 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي”.

وتابع بيان العائلات: “سيسجَّل هذا القرار في التاريخ كخطأ جسيم سيُبكى عليه لأجيال”، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

(الأناضول)