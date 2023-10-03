وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت قناة “كان” الإسرائيلية، مقطعا مصورا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر الوزير الإسرائيلي صورا ومقطع فيديو وهو يصلي بلفائف التوراة ورموز عيد العرش الأربعة في الرياض.

השר שלמה קרעי בתפילת הושענות בבירת סעודיה ריאד@kaisos1987 pic.twitter.com/5IJdRVDyfu — כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2023

ووصل كرعي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة، وفق ما أعلن مكتبه الإثنين، وذلك في خضمّ تكهّنات متزايدة بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتوجّه الوزير الإسرائيلي إلى الرياض للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

ويرأس كرعي وفداً يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلين عن وزارة الخارجية.