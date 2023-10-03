سياسة | دولي

وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية- (فيديوهات)

منذ ساعتين

حجم الخط
5

لندن- “القدس العربي”:

نشرت قناة “كان” الإسرائيلية، مقطعا مصورا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر الوزير الإسرائيلي صورا ومقطع فيديو وهو يصلي بلفائف التوراة ورموز عيد العرش الأربعة في الرياض.

 

ووصل كرعي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة، وفق ما أعلن مكتبه الإثنين، وذلك في خضمّ تكهّنات متزايدة بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتوجّه الوزير الإسرائيلي إلى الرياض للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

ويرأس كرعي وفداً يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلين عن وزارة الخارجية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول وحيد:
    أكتوبر 3, 2023 الساعة 8:44 ص

    ليش يا السعودية؟. كنت دائماً فخور فيكي كشخص عربي. خذلتيني.

    رد
  2. يقول محمد الزين- قسنطينة-:
    أكتوبر 3, 2023 الساعة 9:10 ص

    من بركات التطبيع القادم، اللهم لطفك.

    رد
  3. يقول الكروي داود النرويج:
    أكتوبر 3, 2023 الساعة 9:14 ص

    لقد تكشفت جميع الأوراق

    رد
  4. يقول كريم إلياس /الجمهورية الفرنسية:
    أكتوبر 3, 2023 الساعة 9:15 ص

    أبناء العمومة …عادوا من الباب الواسع الى أحضان الأعمام

    رد
  5. يقول سيد:
    أكتوبر 3, 2023 الساعة 9:51 ص

    المشكلة ليست في السعودية، فقط,,, الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية تتفاخر باعلان سيادتها على الوطن العربي واخضاعه تحت ادراتها,,, علميا ، بالنسبة للامريكان -شركاء، فالكيان هو كابوي- شرطي المنطقة العربية،،

    رد

أخبار ذات صلة

حفيد غولدا مائير: العلاقات مع الملك حسين كانت “رائعة وكان يحبها واجتمع معها 12 مرة”
منذ 42 دقيقة
إلقاء القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق رومر في إسرائيل- (فيديو)
منذ 13 ساعة
الملك الأردني في رسالة ثلاثية الأبعاد: “في الغرفة فيلان”
منذ 19 ساعة
“سنطبع مع السعوديين بعيداً عن الفلسطينيين”.. هل تتحقق رؤية نتنياهو؟
منذ 19 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية