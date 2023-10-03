وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:
نشرت قناة “كان” الإسرائيلية، مقطعا مصورا لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات عيد العرش في العاصمة السعودية الرياض.
ونشر الوزير الإسرائيلي صورا ومقطع فيديو وهو يصلي بلفائف التوراة ورموز عيد العرش الأربعة في الرياض.
השר שלמה קרעי בתפילת הושענות בבירת סעודיה ריאד@kaisos1987 pic.twitter.com/5IJdRVDyfu
— כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2023
ووصل كرعي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة، وفق ما أعلن مكتبه الإثنين، وذلك في خضمّ تكهّنات متزايدة بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.
وتوجّه الوزير الإسرائيلي إلى الرياض للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.
ويرأس كرعي وفداً يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلين عن وزارة الخارجية.
وزير الاتصالات "الإسرائيلي" شلومو كرعي يصلي بلفائف التوراة ورموز عيد العرش الأربعة في الرياض عاصمة #السعودية pic.twitter.com/czZXSMXOwk
— athabat network (@AthabatNetwork) October 3, 2023
ليش يا السعودية؟. كنت دائماً فخور فيكي كشخص عربي. خذلتيني.
من بركات التطبيع القادم، اللهم لطفك.
لقد تكشفت جميع الأوراق
أبناء العمومة …عادوا من الباب الواسع الى أحضان الأعمام
المشكلة ليست في السعودية، فقط,,, الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية تتفاخر باعلان سيادتها على الوطن العربي واخضاعه تحت ادراتها,,, علميا ، بالنسبة للامريكان -شركاء، فالكيان هو كابوي- شرطي المنطقة العربية،،