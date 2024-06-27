سياسة | دولي

وزير إسرائيلي يتحدث عن توسيع استيطاني وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

منذ 24 دقيقة

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تل أبيب:  قال وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وقال الوزير الذي يرأس حزبا داعما للمستوطنين في بيان إن الحكومة تؤيد اقتراحا طرحه بهذا الشأن.

ولم يصدر أي بيانات عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية، كما لم يتسن التواصل معه على الفور للحصول على تعليق.

ومن بين الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء “مختلف الاعتمادات والمزايا” لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على مبان استيطانية جديدة.

(رويترز)

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