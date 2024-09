الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه وافق على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان في وقت يصعد فيه حزب الله وإسرائيل من حدة خطابهما وهو ما قد يؤدي إلى شن حرب.

وقال الجيش في بيان إن “قائد القيادة الشمالية الميجور أوري غوردين ورئيس مديرية العمليات الميجور أوديد باسيوك، أجريا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية. وفي إطار تقديم الوضع تمت الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، واتخذت قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان”.

وفور إعلان تل أبيب، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر “لن أخوض في افتراضات وأتكهن بما قد يحدث بخلاف القول بأنه لا أحد يريد رؤية حرب إقليمية أوسع نطاقا”.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعدما توعد وزير الخارجية يسرائيل كاتس في وقت سابق الثلاثاء بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع “حرب شاملة”.

وحذر كاتس من أن قرار خوض حرب شاملة مع حزب الله سيصدر قريبا حتى في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تجنب حرب أكبر.

وذهب المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين إلى لبنان في محاولة تهدئة التوتر بعد تزايد إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان في تصعيد لمح حزب الله خلاله إلى أنه قد يهاجم حيفا.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ ثمانية شهور تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة. وأطلق الحزب الأسبوع الماضي أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة حتى الآن على مواقع عسكرية إسرائيلية، بعد أن أودت ضربة إسرائيلية بحياة قيادي كبير في الحزب. وقال متحدث باسم إسرائيل إنها استهدفت اليوم الثلاثاء وحدة جوية تابعة لحزب الله في أحدث سلسلة من الضربات.

ويقول حزب الله إنه لن يوقف هجماته ما لم يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال هوكشتاين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسله إلى لبنان عقب زيارة قصيرة إلى إسرائيل لأن الوضع على الحدود “خطير”.

وأضاف “لقد شهدنا تصعيدا على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وما يريد الرئيس بايدن فعله هو تجنب تفاقم التصعيد إلى حرب أكبر”.

والتقى هوكشتاين بقائد الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل المسلحة المتحالفة مع حزب الله والتي أطلقت أيضا صواريخ على إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

وتضطلع الولايات المتحدة وفرنسا بجهود دبلوماسية لضمان إنهاء العمليات المتبادلة على الحدود اللبنانية عبر التفاوض.

ونشر حزب الله مقطعا مصورا مدته تسع دقائق و31 ثانية لما قال إنها لقطات جمعتها طائرة مراقبة تابعة له لمواقع في إسرائيل منها موانئ بحرية ومطارات بمدينة حيفا. وتقع حيفا على بعد 27 كيلومترا من الحدود اللبنانية.

وبعد تهديدات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بإلحاق الضرر بموانئ حيفا التي تديرها شركات صينية وهندية، كتب كاتس على موقع إكس يقول “نقترب جدا من لحظة اتخاذ قرار بشأن تغيير قواعد اللعبة مع حزب الله ولبنان”.

وأضاف “في حرب شاملة، سيتعرض حزب الله للدمار ولبنان لهزيمة شديدة”.

وقال كاتس إن إسرائيل ستدفع أيضا ثمنا باهظا، لكن البلاد موحدة ويتعين عليها إعادة الأمن لسكان الشمال.

Nasrallah boasts today about filming the ports of Haifa, operated by international companies from China and India, and threatens to attack them.

We are very close to the moment of decision to change the rules against Hezbollah and Lebanon. In an all-out war, Hezbollah will be…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 18, 2024