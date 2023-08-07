سياسة | عربي | فلسطين

وزير إسرائيلي يجمد خطة دمج فلسطينيين في الجامعات العبرية

منذ ساعتين

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القدس: جمد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، خطة حكومية لدمج فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة في الجامعات العبرية، مقترحا بدلا من ذلك، دمجهم في سوق العمل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): “قرّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تجميد تحويل 2.5 مليار شيكل (680 مليون دولار) لتمويل خطة خمسية في القدس الشرقية”.
وذكرت أن قراره يأتي “بسبب معارضته تخصيص 200 مليون شيكل (54 مليون دولار) من هذا المبلغ لبرنامج إعدادي للجامعة العبرية، يهدف إلى دمج عرب في الأكاديمية والتعليم العالي”.
ونقلت عن سموتريتش قوله خلال محادثات مغلقة: “إن دمج عرب في الجامعات من شأنه أن يشجع القومية المتطرفة” على حد تعبيره.
وزادت: “من المقرر أن تقر الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل، اقتراح وزير المالية تشكيل لجنة تضم أعضاء من مختلف الدوائر الحكومية، لدراسة احتمال رصد هذه الأموال لزيادة فرص العمل”.
من جهته، قال موقع “إسرائيل 24” (خاص)، الإثنين، إن التجميد سيستمر مدة شهرين.
وتقدر إسرائيل أعداد الفلسطينيين في القدس الشرقية بنحو 370 ألف مواطن.
(الأناضول)

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