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وزير إسرائيلي يرحب باغتيال هنية في طهران.. وجيش الاحتلال يمتنع عن التعليق

منذ 16 دقيقة

هنية يرفع إشارة النصر في مدينة غزة عام 2015

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القدس: رحب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأربعاء، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران.

ولم تعلن إسرائيل على الفور رسميا مسؤوليتها عن اغتياله، لكن هذا أول تعليق لمسؤول إسرائيلي على عملية الاغتيال.

وقال إلياهو في منشور على منصة “إكس”: “هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف العالم (..) لا مزيد من اتفاقيات “السلام”/الاستسلام الخيالية، ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء البشر”.

وأضاف أن “اليد الحديدية التي ستضربهم، هي التي ستجلب السلام والقليل من الراحة وتعزز قدرتنا على العيش بسلام مع من يرغب في السلام”.

وتابع إلياهو: “موت هنية يجعل العالم أفضل قليلاً”.

وإلياهو هو وزير من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير.

في الإطار ذاته، امتنع جيش الاحتلال عن التعليق على الغارة التي اغتيل فيها هنية.
جاء ذلك في تصريح لمسؤول في وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال عما إذا كان الجيش يؤكد مقتل هنية في هجوم إسرائيلي بطهران.
وقال المسؤول: “لا نعلق على هذه التقارير”.

(الأناضول)

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  1. يقول رضوان ابوعيسى:
    يوليو 31, 2024 الساعة 5:36 ص

    هذه طريقة الاوغاد بعدم الاعتراف المباشر بالجريمة والذي له عواقبه الشرعية والاكتفاء بمدح ما حدث. انه لجهاد، نصر او استشهاد!

    رد

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