وزير إسرائيلي يزعم أن اليونيفيل “درع حزب الله” في لبنان

تل أبيب: زعم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين، أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، هي “درع حزب الله”، وطالب بإخراجها.

جاء ذلك في منشور لكوهين عبر منصة “إكس”، في تكرار للمشهد الذي هاجمت فيه إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حينما اتهمتها بأنها “ذراع لحركة حماس” في قطاع غزة.

وقال كوهين: “لا مصلحة لدولة إسرائيل في المساس بقوات اليونيفيل، لكن هذه القوات لم تساهم بأي شكل من الأشكال في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، ولم تضمن تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتعمل كدرع لحزب الله، المنظمة الإرهابية والوكيل الإيراني”.

وخاطب كوهين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلا: “حان الوقت للاستجابة للطلب الموجه إليك، وإخراج اليونيفيل من مناطق الصراع، والتوقف عن اللعب في أيدي إيران”.

The State of Israel is not interested in harming UNIFIL forces.

However, these forces have contributed nothing to maintaining stability and security in the region, have not ensured the enforcement of UN resolutions, and serve as a shield for Hezbollah, a terrorist organization…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 14, 2024