وزير إسرائيلي يزعم أن تهجير الفلسطينيين واحتلال غزة “هو الحل” 

القدس: قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، الاثنين، إن التقدم الكامل بخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو “الحل الحقيقي” لمشكلة القطاع بالنسبة لتل أبيب.

وأضاف كرعي عبر منصة “إكس” أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” توسيع الإبادة بغزة “خطوة شجاعة على الطريق الصحيح نحو النصر المطلق”، وفق تعبيره.

والاثنين، صادق “الكابينت” على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.

وأضاف قرعي: “منذ بداية الحرب (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، قلت أنا وأصدقائي إنه يجب تركيز المساعدات الإنسانية في مراكز محددة، وإبعاد السكان (الفلسطينيين) عن المناطق التي تعمل فيها قواتنا”.

وتابع: “هذا شرط أساسي لخوض حرب حاسمة واستعادة رهائننا”.

واستدرك: “لكن لسوء الحظ، سقطت كلماتنا على آذان غالانت الصماء”، في إشارة إلى وزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

ومتحدثا عن احتلال أراضي القطاع، مضى قرعي قائلا: “يجب علينا تدمير حماس وأن نحافظ على الأراضي، ليس من خلال الغارات، بل عبر السيطرة المستمرة والعميقة”.

واعتبر أن “الضغط العسكري والسياسي القوي وحده هو الذي سيمكن من هزيمة حماس وتحرير الرهائن”.

(الأناضول)