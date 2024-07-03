وزير إسرائيلي يشارك منشورا عبر “إكس” يدعو لاحتلال سيناء

تل أبيب: شارك وزير التراث الإسرائيلي اليميني عميحاي إلياهو، منشورا على حسابه بمنصة “إكس” يدعو إلى احتلال سيناء المصرية.

المنشور الذي شاركه إلياهو، أمس الثلاثاء، يعود لإسرائيلية تدعو إلى شراء قميص مطبوع عليه خريطة في منتصفها كلمة “الاحتلال الآن”، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء التي استعادتها مصر كاملة بعد حرب عام 1973، ضمن اتفاق سلام وُقع بين البلدين عام 1979.

🔴 İsrail Kültürel Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Sina Yarımadası'nın işgal edilmesi çağrısında bulundu. pic.twitter.com/Gp6yh2zddx — Conflict (@ConflictTR) July 3, 2024

وكتبت صاحبة المنشور الأصلية وتدعى أيليت لاش: “ارتدوا ذلك (القميص الذي عليه الخريطة) في الرحلات، واجعلوا جميع الأطفال يرتدونه، ضعوه على السيارات، لنخلق الوعي بأن الشعب يطالب بالاحتلال، الاحتلال الآن”.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، تضمن المنشور رابطا لموقع إلكتروني يبيع ملابس وأواني وبضائع أخرى مطبوع عليها عبارة “الاحتلال الآن”، ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، والأردن.

وأضافت أن المتحدث باسم الوزير إلياهو لم يرد على طلب التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وللوزير إلياهو وهو من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة بن غفير العديد من التصريحات المثيرة للجدل، فقد سبق ودعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أثار غضبا واسع النطاق.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)