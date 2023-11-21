رياضة | كرة قدم عربية

وزير إسرائيلي يطالب بإسقاط الجنسية عن لاعب في منتخب فلسطين

21 - نوفمبر - 2023

عطاء جابر في الدائرة الحمراء

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

طالب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلى ميكى زوهر، وزيرَ الداخلية موشيه إربيل، بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عن عطاء جابر، لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم.

وعطاء جابر من فلسطينيى الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الوزير زوهر، كتب في خطابه لوزير الداخلية الإسرائيلي: “على ضوء هذا الانتماء الواضح للفلسطينيين، سأطلب إسقاط جنسية جابر وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية لعام 1972”.

وأضاف أنه “بموجب القانون المذكور، يجوز لوزير الداخلية إسقاط الجنسية الإسرائيلية عن أي شخص إذا ثبت أنه ارتكب عملا يشكل خيانة للأمانة تجاه دولة إسرائيل”.

عطاء جابر بالقميص الأبيض

ولعب عطاء جابر، يوم الخميس الماضي مع منتخب فلسطين ضد لبنان. وقبل المباراة، تم الوقوف دقيقة صمت “تضامنا مع فلسطين” عندما نزل اللاعبون الفلسطينيون إلى أرض الملعب.

وكان هذا هو الظهور الخامس لجابر مع المنتخب الفلسطيني. وسبق أن أوضح في إحدى المقابلات قراره بتمثيل المنتخب الفدائي بالقول: “أولا لأنني فلسطيني. وثانياً لأني أملك القدرة. وثالثاً، لإيصال رسالة للاعبين داخل الخط الأخضر بأن هذا الاختيار متاح لهم”.

ويواجه المنتخب الفلسطيني مساء اليوم، نظيره الأسترالي في مباراتهما الثانية ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتم نقل المباراة من ملعب فيصل الحسيني في القدس، لتقام على ملعب جابر الأحمد بالكويت، نظرا للظروف الراهنة في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

المنتخب الفلسطيني يقتنص فوزاً قاتلاً من مضيفه بنغلاديش في تصفيات آسيا- (فيديو وصور)
26 - مارس - 2024
مواجهة مصيرية لمنتخب فلسطين أمام بنغلاديش في تصفيات آسيا
25 - مارس - 2024
جنوب إفريقيا: لا يمكننا الاحتفال بحريتنا وهناك شعب محتل من إسرائيل- (فيديو)
11 - فبراير - 2024
هكذا ودع لاعبو المنتخب الفلسطيني قطر بعد مشاركة تاريخية في كأس آسيا- (صورة)
30 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية