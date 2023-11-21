وزير إسرائيلي يطالب بإسقاط الجنسية عن لاعب في منتخب فلسطين

لندن- “القدس العربي”:

طالب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلى ميكى زوهر، وزيرَ الداخلية موشيه إربيل، بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عن عطاء جابر، لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم.

وعطاء جابر من فلسطينيى الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الوزير زوهر، كتب في خطابه لوزير الداخلية الإسرائيلي: “على ضوء هذا الانتماء الواضح للفلسطينيين، سأطلب إسقاط جنسية جابر وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية لعام 1972”.

وأضاف أنه “بموجب القانون المذكور، يجوز لوزير الداخلية إسقاط الجنسية الإسرائيلية عن أي شخص إذا ثبت أنه ارتكب عملا يشكل خيانة للأمانة تجاه دولة إسرائيل”.

ولعب عطاء جابر، يوم الخميس الماضي مع منتخب فلسطين ضد لبنان. وقبل المباراة، تم الوقوف دقيقة صمت “تضامنا مع فلسطين” عندما نزل اللاعبون الفلسطينيون إلى أرض الملعب.

وكان هذا هو الظهور الخامس لجابر مع المنتخب الفلسطيني. وسبق أن أوضح في إحدى المقابلات قراره بتمثيل المنتخب الفدائي بالقول: “أولا لأنني فلسطيني. وثانياً لأني أملك القدرة. وثالثاً، لإيصال رسالة للاعبين داخل الخط الأخضر بأن هذا الاختيار متاح لهم”.

ويواجه المنتخب الفلسطيني مساء اليوم، نظيره الأسترالي في مباراتهما الثانية ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتم نقل المباراة من ملعب فيصل الحسيني في القدس، لتقام على ملعب جابر الأحمد بالكويت، نظرا للظروف الراهنة في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة.