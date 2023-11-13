وزير خارجية إسرائيل: الضغط الدولي يتزايد علينا لوقف الحرب وأمامنا 2 إلى 3 أسابيع لتحقيق أهدافنا في غزة

القدس: رأى وزير الخارجية الاسرائيلي الاثنين أن الضغط الدولي على بلاده سيزداد بالنسبة الى العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال الوزير ايلي كوهين بحسب تصريحات نقلها المتحدث باسمه لوكالة فرانس برس “أمامنا اسبوعان او ثلاثة قبل أن يتنامى الضغط الدولي في شكل فعلي، لكن وزارة الخارجية تجهد لتوسيع هامش المشروعية، والمعارك ستتواصل طالما كان ذلك ضروريا”.

بعد اكثر من خمسة اسابيع من اندلاع الحرب التي اشعلها هجوم غير مسبوق لحماس داخل الاراضي الاسرائيلية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، تكثف المنظمات الانسانية دعواتها الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا المفوض الاوروبي للمساعدة الانسانية يانيز ليناركيتش اسرائيل الاثنين، الى التزام هدنات انسانية “ذات مغزى” في حربها على حماس.

من جهته، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على ضرورة ان تكون هذه الهدنات “فورية” بهدف ضمان ايصال المساعدة الانسانية، وخصوصا الوقود للمستشفيات.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة من دون هوادة منذ ستة أسابيع ردا على هجوم حماس، ما أدى إلى استشهاد 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص.

وأدى الهجوم المباغت الذي شنته حماس على الدولة العبرية إلى مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول منه وفقا للسلطات الإسرائيلية.

(أ ف ب)