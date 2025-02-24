وزير إسرائيلي يعلن 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق غزة ويؤيد ضم الضفة 

القدس: أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق غزة لوقف إطلاق النار، وأعرب عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وقال كوهين، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث العبرية: “لإسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية”.

وأوضح أن هذه الشروط هي “الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا”.

من جهة ثانية، عبرَّ الوزير عن دعمه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل دون تحديد مساحة معينة.

وقال: “أؤيد تطبيق السيادة الاسرائيلية عليها”، معتبرا أن هذا “الأمر ممكن وواقعي وصائب”.

(الأناضول)