وزير إسرائيلي يلمح إلى أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران

القدس: ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إلى أنه تم تنفيذ أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران ردا على هجمات ضد إسرائيل مع اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة.

وقال غالانت للنواب “نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبعة مناطق: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران. قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في ست من هذه المناطق”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، قال الجيش الإسرائيلي إنه رد على هجمات من لبنان وسوريا ونفذ مداهمات على مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تنشر إسرائيل معلومات عن تنفيذ مثل هذه الأعمال في اليمن ومنها أطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة على إسرائيل وهاجموا سفنا في البحر الأحمر، ولا في العراق حيث أعلنت جماعة متحالفة مع إيران الأسبوع الماضي مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على مدينة إيلات الساحلية جنوب إسرائيل.

كما لم تنشر إسرائيل معلومات عن عمليات داخل إيران.

(رويترز)