وزير إسرائيلي: يُحظر إدخال الوقود إلى غزة تحت أي ظرف

القدس: قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلائيل سموتريتش، السبت، إنه يحظر إدخال الوقود إلى قطاع غزة تحت أي ظرف.

ونقلت قناة (12) العبرية الخاصة، عن سموتريتش قوله: “يُحظر إدخال الوقود إلى القطاع تحت أي ظرف من الظروف”.

وأضاف “سيتم السيطرة على غزة بعد الحرب”، دون تفاصيل أخرى.

وكانت إسرائيل منعت إدخال الوقود والكهرباء إلى غزة، بينما تقيد بشكل كبير جدا دخول الماء والغذاء والدواء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق السبت، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تسلمت، الجمعة، 47 شاحنة محمّلة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما استمر منع دخول الوقود.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 29 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استُشهد فيها 9488 فلسطينيا، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألف شخص، كما استُشهد 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(الأناضول)