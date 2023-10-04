وزير الاتصالات الإسرائيلي يتفقد نسخة من التوراة في معرض الكتاب بالرياض ويشيد بـ”العلاقات المزدهرة” مع السعودية- (فيديو)

الرياض: أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، الأربعاء، بـ”العلاقات المزدهرة” بين تل أبيب والرياض خلال زيارة هي الثانية لوزير إسرائيلي للسعودية خلال أقل من أسبوع، وسط تكهنات متزايدة حيال تقارب دبلوماسي محتمل.

ويرأس قرعي وفداً رسميا يضم 14 عضوا، بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلون عن وزارة الخارجية، للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

وقال قرعي خلال كلمته أمام مؤتمر البريد “إننا نقدّر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدين”.

1/ History in Riyadh! 🇸🇦 🇮🇱

The main theme of the UPU (Universal Postal Union) conference is the integration of the private sector into the union’s operations. Consequently, representatives from the ministry’s participated in the ongoing meetings throughout the day. pic.twitter.com/1w5gzQNOF5 — משרד התקשורת (@MOC_Israel) October 4, 2023

وتأتي زيارة قرعي وقبله وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس وسط تكهنات بقرب التطبيع بين إسرائيل والسعودية التي لطالما أصرت على أنّ تحقيق ذلك يتوقف على تطبيق حلّ الدولتين مع الفلسطينيين وعلى تسوية عادلة لقضية اللاجئين.

والأربعاء، زار قرعي الذي اعتمر القبعة الدينية اليهودية معرض الكتاب في الرياض حيث تفقد لفافة من الجلد تضم شروحات للتوراة باللغة العبرية.

وتعود اللفافة البالغ طولها 40 مترا وعرضا 90 سم إلى القرن 16 ميلاديا والعاشر هجريا، حسبما تقول بطاقتها التعريفية وهي مملوكة لمكتبة الملك فهد الوطنية.

وقال قرعي أثناء تواجده في المعرض “في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع، (سيكون) عيد العرش لمدة 7 أيام لله، سيتم تقديس اليوم الأول، لن تقوم بأي عمل”، وأضاف “فقط في عيد العرش”.

ويعد عرض لفافة من التوراة باللغة العبرية علنا أمرا غير مسبوق في السعودية، على ما أفاد موظفون في المعرض الذي يعقد بين 28 أيلول/سبتمبر و7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وحضر الوزير الإسرائيلي مراسم دينية لمسنّ يهودي بالرياض، على ما أظهر مقطع فيديو نشره مكتبه الأربعاء.

📹 على هامش زيارته معرض الكتاب في #الرياض حيث يشارك في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، تفقد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي نسخة من التوراة وحضر مراسم دينية خاصة.#فرانس_برس #السعودية pic.twitter.com/aOBa7zypqZ — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 4, 2023

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وزير الاتصالات 🇮🇱 شلومو كارعي والوفد المرافق له في #الرياض خلال الزيارة الرسمية للمشاركة في مؤتمر البريد الدولي يؤدون مراسم عيد المظلة في اجواء التسامح في 🇸🇦 . هذه الأجواء تساهم في المزيد من التعايش بين شعوب المنطقة. @kaisos1987 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 4, 2023

ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة الولايات المتحدة.

وقال قرعي في كلمته الأربعاء “كما أظهرت اتفاقيات أبراهام، عندما تتفق الدول على أهداف مشتركة، فإن النتائج يمكن أن تكون جذرية بشكل هائل”.

ونهاية الشهر الماضي، أكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن بلاده “تقترب” من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على “أهمية القضية الفلسطينية” بالنسبة للمملكة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية.

(أ ف ب)