وزير الاتصالات الإسرائيلي يتفقد نسخة من التوراة في معرض الكتاب بالرياض ويشيد بـ”العلاقات المزدهرة” مع السعودية- (فيديو)

الرياض: أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، الأربعاء، بـ”العلاقات المزدهرة” بين تل أبيب والرياض خلال زيارة هي الثانية لوزير إسرائيلي للسعودية خلال أقل من أسبوع، وسط تكهنات متزايدة حيال تقارب دبلوماسي محتمل.

ويرأس قرعي وفداً رسميا يضم 14 عضوا، بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلون عن وزارة الخارجية، للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

وقال قرعي خلال كلمته أمام مؤتمر البريد “إننا نقدّر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدين”.

1/ History in Riyadh! 🇸🇦 🇮🇱

The main theme of the UPU (Universal Postal Union) conference is the integration of the private sector into the union’s operations. Consequently, representatives from the ministry’s participated in the ongoing meetings throughout the day. pic.twitter.com/1w5gzQNOF5

— משרד התקשורת (@MOC_Israel) October 4, 2023