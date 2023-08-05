وزير الاقتصاد اللبناني يوضح ما قصده بتعبير “شخطة قلم” الذي سبب توترا مع الكويت- (فيديو)

بيروت: أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن ما قصده بقوله إنه يمكن للكويت بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت بـ”شخطة قلم”، الذي أثار استياء المسؤولين الكويتيين يقصد به أن الموضوع قابل للتنفيذ بسرعة، وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عمق العلاقة مع الكويت.

انتقادات كويتية بالجملة لوزير الاقتصاد اللبناني.. ورد رسمي!

أثارت تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح استياءً واسعاً في الكويت، حيث قال أنّه يمكن بـ”شخطة قلم” أن تبنى الاهراءات في بيروت وطرابلس. pic.twitter.com/NUGysq2dXJ — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) August 5, 2023

وأوضح سلام، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، ردا على وزير الخارجية الكويتي الذي طلب منه سحب تصريحه بشأن بناء إهراءات القمح من قبل الكويت وأنه يمكن للكويت “بشخطة قلم” القيام بذلك، أنه “قصد من خلال استعمال مقولة (بشخطة قلم)، وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية، أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء من قبل دولة الكويت أو من قبل لبنان”.

وتمنى سلام من البرلمان الكويتي أن يقبل هذا التوضيح، مضيفا “كنت مرتاح الضمير في طلبي لأنني أناشد بلدا شقيقا لطالما وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، خصوصا أن البنك الدولي صنف لبنان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لأنه لا يملك مخزونا استراتيجيا”.

وتابع سلام “عندما توجهنا بكلمتنا الى دولة الكويت الشقيقة قلنا إننا نأمل وننتظر أن تتجاوب معنا الكويت لأن الأمر موضوع إنساني يتعلق بالأمن الغذائي وليس له أي طابع آخر، والعبارات التي استخدمت لم يكن القصد منها الاستخفاف ولا الإساءة للعمل المؤسساتي”.

وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام يعتذر على شخطة قلم:

“مقولة بشخطة (جرة) قلم هي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية تعني أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد تجاوز الأصول والآليات من قبل دولة #الكويت أو من قبل #لبنان”. pic.twitter.com/XBK9MTz0wS — عبد العزيز الخميس (@alkhames) August 5, 2023

(د ب أ)