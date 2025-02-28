وزير التجارة الأمريكي: 250 ألف شخص ينتظرون في طوابير للحصول على بطاقة الإقامة الذهبية مقابل 5 ملايين

واشنطن- “القدس العربي”: قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن 250 ألف شخص ينتظرون الحصول على إحدى “البطاقات الذهبية/ غولد كارد” ، والتي طرحها الرئيس دونالد ترامب بديلا لتأشيرة المستثمر EB5 .

ودافع لوتنيك في مقابلة عن البرنامج المقترح كوسيلة لجمع ما يكفي من المال لبدء سداد ديون البلاد.

وقال لوتنيك “هناك 250 ألف شخص ينتظرون في الطابور الآن. وإذا كانوا على استعداد لدفع 5 ملايين دولار، فإن هذا يعني أكثر من تريليون دولار تأتي مباشرة إلى 1.25 تريليون دولار لهذا الطابور فقط”.

وأضاف لوتنيك: “وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص سيقطعون مسافات هائلة لأنهم يعرفون أنهم قادرون على القدوم إلى أمريكا، وأنهم يمكن أن يكونوا في أعظم دولة على وجه الأرض”.

وقالت إدارة ترامب يوم الثلاثاء إنها ستعمل على تجديد تأشيرة المستثمر الأمريكي، ما يزيد الأموال المطلوبة لتأمين الوضع ويطلق على الخيار الجديد اسم “البطاقة الذهبية”.

وأكد لوتنيك في المقابلة التي أجريت يوم الأربعاء أن جميع الأشخاص الموجودين في الطابور سيتم فحصهم.

“بالطبع، لقد خضعوا لفحص دقيق. وقد قلنا ذلك منذ الدقيقة الأولى. هؤلاء أشخاص خضعوا لفحص دقيق”، هكذا قال لوتنيك عندما سُئل عما إذا كان سيتم فحصهم.

وقال: “إن هؤلاء سيكونون مواطنين عالميين عظماء سيجلبون روح المبادرة والقدرة والنمو إلى أمريكا. إذا جاء أحدهم، فكر في الوظائف التي سيحضرونها معهم، والشركات التي سيحضرونها معهم. وسوف يدفعون الضرائب الأمريكية أيضًا. لذا فإن هذه أموال ضخمة لأمريكا “.

ووصف ترامب، الثلاثاء، البرنامج الجديد بأنه سيعمل على تعزيز الاقتصاد، وشبّه “البطاقة الذهبية” بـ”البطاقة الخضراء” المطورة.

وقال ترامب للصحافيين يوم الثلاثاء “سنبيع بطاقة ذهبية. لديك بطاقة خضراء. هذه بطاقة ذهبية. سنضع سعرًا على هذه البطاقة بحوالي 5 ملايين دولار، وهذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية. وسيأتي الأثرياء إلى بلدنا من خلال شراء هذه البطاقة. سيكونون أثرياء وسيحققون النجاح وسينفقون الكثير من المال ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الناس، ونعتقد أنها ستكون ناجحة”.