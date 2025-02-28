وزير التجارة الأمريكي: 250 ألف شخص ينتظرون في طوابير للحصول على بطاقة الإقامة الذهبية مقابل 5 ملايين

واشنطن- “القدس العربي”: قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن 250 ألف شخص ينتظرون الحصول على إحدى “البطاقات الذهبية/ غولد كارد” ، والتي طرحها الرئيس دونالد ترامب بديلا لتأشيرة المستثمر EB5 .
ودافع لوتنيك في مقابلة عن البرنامج المقترح كوسيلة لجمع ما يكفي من المال لبدء سداد ديون البلاد.
وقال لوتنيك “هناك 250 ألف شخص ينتظرون في الطابور الآن. وإذا كانوا على استعداد لدفع 5 ملايين دولار، فإن هذا يعني أكثر من تريليون دولار تأتي مباشرة إلى 1.25 تريليون دولار لهذا الطابور فقط”.
وأضاف لوتنيك: “وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص سيقطعون مسافات هائلة لأنهم يعرفون أنهم قادرون على القدوم إلى أمريكا، وأنهم يمكن أن يكونوا في أعظم دولة على وجه الأرض”.
وقالت إدارة ترامب يوم الثلاثاء إنها ستعمل على تجديد تأشيرة المستثمر الأمريكي، ما يزيد الأموال المطلوبة لتأمين الوضع ويطلق على الخيار الجديد اسم “البطاقة الذهبية”.
وأكد لوتنيك في المقابلة التي أجريت يوم الأربعاء أن جميع الأشخاص الموجودين في الطابور سيتم فحصهم.
“بالطبع، لقد خضعوا لفحص دقيق. وقد قلنا ذلك منذ الدقيقة الأولى. هؤلاء أشخاص خضعوا لفحص دقيق”، هكذا قال لوتنيك عندما سُئل عما إذا كان سيتم فحصهم.
وقال: “إن هؤلاء سيكونون مواطنين عالميين عظماء سيجلبون روح المبادرة والقدرة والنمو إلى أمريكا. إذا جاء أحدهم، فكر في الوظائف التي سيحضرونها معهم، والشركات التي سيحضرونها معهم. وسوف يدفعون الضرائب الأمريكية أيضًا. لذا فإن هذه أموال ضخمة لأمريكا “.
ووصف ترامب، الثلاثاء، البرنامج الجديد بأنه سيعمل على تعزيز الاقتصاد، وشبّه “البطاقة الذهبية” بـ”البطاقة الخضراء” المطورة.
وقال ترامب للصحافيين يوم الثلاثاء “سنبيع بطاقة ذهبية. لديك بطاقة خضراء. هذه بطاقة ذهبية. سنضع سعرًا على هذه البطاقة بحوالي 5 ملايين دولار، وهذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية. وسيأتي الأثرياء إلى بلدنا من خلال شراء هذه البطاقة. سيكونون أثرياء وسيحققون النجاح وسينفقون الكثير من المال ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الناس، ونعتقد أنها ستكون ناجحة”.
من هو المعتوه حتى يدفع ٥ ملايين دولار حتى يحصل على جنسيه أمريكيا ،عند ترمب حتى الجنسية أصبحت للبيع.
ههههه نفكيره كله بزنس ولكن بطريقة التي يريدها وكيف يريدها حتى ولو بالقوة نار والحديد هناك ملاحظة أمريكا ليست أعظم دولة على وجه أرض ولم تكن من قبل العظمة لله وحده بلد يعيش في رعب من جرائم كل يوم وكوارث طبيعية بكل انواعها والعنصرية من عناصر الشرطة وكل مواد غدائية غاليا أين العظمة في هاذا ههههههه
إعلام فقط من يروج لكم عبر أفلام هوليود
تفكير إقتصادي سليم 100% !
ليت عندنا رئيس كترامب !!
ولا حول لا قوة الا بالله
حتى للسياحة لا أفكر القدوم إليها.