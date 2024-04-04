وزير التجارة الفرنسي في المغرب لـ”تجديد الشراكة الاقتصادية”

باريس- “القدس العربي”: في إطار استئناف فرنسا والمغرب، في الأشهر الأخيرة، التبادلات والزيارات الرسمية، بعد حوالي عامين من الأزمة والانهيار الفعلي للتجارة بين البلدين، يزور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، فرانك ريستر، المملكة، في خطوة تشكّل فرصة على وجه الخصوص لـ‘‘تجديد الشراكة الاقتصادية’’، بحسب الدبلوماسية الفرنسية.
في هذه الزيارة، التي ستستمر يومين، سيكون وزيرُ التجارة الخارجية الفرنسي مصحوباً بكل من المدير العام لـ‘‘بيزنس فرانس’’ (مؤسسة ولدت من اندماج الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للشركات والوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية)، ورئيس غرفة التجارة الدولية الفرنسية، بالإضافة إلى ممثل عن البنك الفرنسي العام للاستثمار (BPI).
قبيل الزيارة توقفت وسائل الإعلام المغربية بشكل خاص عند موضوع الاستثمارات الفرنسية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والانفصاليين الصحراويين في ” جبهة البوليساريو’’، والتي كانت في قلب التوترات الأخيرة بين باريس والرباط، إذ إن المغرب بات يريد من فرنسا موقفاً واضحاً بشأن سيادته على هذه المنطقة.
غير أنه، حتى الآن، ما تزال باريس ترفض اتخاذ خطوة الاعتراف بـ ”الطبيعة المغربية للصحراء”، خشية منها، على ما يبدو، بسحب مراقبين، من إثارة غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للانفصاليين الصحراويين في ‘‘جبهة البوليساريو’’. وتفضل مقاربة أكثر اقتصادية.
في هذا الصدد، أصبح، منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بإمكان مؤسسات الاستثمار الخارجية الفرنسية، على غرار مؤسسة التنمية الفرنسية Proparco، والبنك الفرنسي العام للاستثمار (BPI)، تمويل مشاريع في هذه المنطقة التي أصبحت أكثر جاذبية بعد الاقتراح المغربي لفتح الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء لبلدان الساحل.
وعليه، يرى مراقبون ومحللون أن هدف هذه الاستثمارات الفرنسية هو ذو شقين، أولهما يتمثّل في طمأنة المغرب على دعم باريس لــ‘‘صحرائه’’، دون مخالفة القانون الدولي، وبالتالي استعادة العلاقات مع حليف قديم يتمتع بنمو اقتصادي مزدهر.
وسائل الإعلام المغربية وصفت إعطاء وزارة الخارجية الفرنسية الضوءَ للمجموعات والمؤسسات الفرنسية العامة للاستثمار في منطقة الصحراء الغربية بــ ‘‘بالتقدم التاريخي والحاسم’’ في العلاقات بين الرباط وباريس.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه قد زار المغرب، في الـ 26 فبراير/ شباط الماضي، في خطوة مثّلت، بحسب مراقبين، الاستئناف الرسمي للحوار بين البلدين بعد نحو عامين من التوترات، على خلفية قضية التجسس السياسي لشركة بيغاسوس، وأزمة التأشيرات بين البلدين، والجدل الإعلامي بعد الزلزال الذي ضرب المغرب، في الــ8 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ناهيك عن انزعاج الرباط من موقف باريس من ملف الصحراء الغربية.
وكان سيجورنيه قد أكد، بعد تعيينه رئيسياً للدبلوماسية الفرنسية، أنه تم تكليفه شخصياً من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التجديد الجيد للعلاقات الفرنسية المغربية.
ففي الأسابيع الأخيرة، أشارت عدة تصريحات، لا سيّما تلك الصادرة عن السفير الفرنسي لدى المغرب، إلى ضرورة ‘‘المضي قدماً’’ في مسألة الصحراء الغربية. وقد لفتت هذه التصريحات انتباه الرباط التي تعدّ هذه القضية مركزية بالنسبة لها.
قبل سنوات، ادارت فرنسا ظهرها للمغرب لكنها، بسبب سوء التقدير، وصلت الى ” الحائط “. فعادت صاغرة نحو القبلة المغربية.
خلال المفاوضات، قال المغاربة للفرنسيين كلاما واضحا وقويا .. مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس .. البيوت تؤتى من أبوابها وباب المملكة هو الصحراء … اذا كنتم تعتبرون هذه الأرض مغربية، فمرحبا بكم، واذا كنتم تعتبرونها ملكا وحقا لطرف آخر، يمكنكم الذهاب عند هذا الطرف … .
فرنسا فهمت الخطاب وادركت أنها اساءت التقدير وضيعت على نفسها الكثير من الفرص وما ستضيعه في المستقبل أكبر واكبر. فقررت العودة الى سواء السبيل، لكن خطوة خطوة، كي تحافظ على شيء من كبرياءها.
طوبى للمغرب وتحية اكبار للمغاربة.
من أين لك كل هذه الثقة ههه
تعليقك السيد عمر في الصميم ، فبعد أن أذعنت ألمانيا ثم إسبانيا لموقف الرباط ، هاهي فرنسا ترفع الراية البيضاء وتأتي صاغرة ذليلة لطلب السماح من المغرب وللحصول على نصيب من الاستثمارات الضخمة التي فتحها المغرب في وجه المستثمرين وخاصة بالصحراء المغربية بعد خطاب العاهل المغربي الذي أعلن فيه عن مشروع الأطلسي الذي يفتح المجال أمام دول الساحل
@رافع
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لا اريد ان اجيب مكان اخي عمر.. لكنني احسست وكأن السؤال موجه لي كمغربي ايضا..
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وجوابي .. الثقة في النفس هي مستمدة من الايمان بعدالة قضيتنا.. ومن 12 قرن من وجود المملكة..
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وأخيرا.. من المعطيات الواضحة.. ألا ترى كيف كانت فرنسا.. وكيف اصبحت..
كيفما تكونوا يولى عليكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
الكثير من الشعب المغربي يفضلون وضع مسافة مع دول الإتحاد الأوروبي عامة و فرنسا خاصة بعد أن أقدم المغرب على تنويع شركائه الدوليين… لذلك فدخول ” الإستثمارات” الفرنسية الجنوب المغربي في هذه الفترة بالذات قد يعرقل مبادرة الأطلسي للدول الحبيسة نحو ميناء الداخلة، لأن الدول المعنية لن تقبل أي شكل من التعامل مع الفرنسيين و لأن الروس الذين يدعمون انظمة هذه الدول لن يقبلوا أي استفادة فرنسية من ثروات هذه الدول و بأي شكل…
كذلك فرنسا ليست لها سمعة طيبة داخل العالم الإسلامي نتيجة سيطرة و تأثير الأحزاب اليمينية المتطرفة و سياسات الهجرة و القوانين المقيدة للحرية الشخصية للمسلمين و الهجوم الإعلامي و السخرية من الرموز الإسلامية… كلها أمور تجعل فرنسا غير مرحب بها لغة و ثقافة و سياسة و اقتصادا…