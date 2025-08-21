وزير التعليم المصري يحظر التطرق إلى القضايا السياسية والدينية في المدارس.. وبرلماني: مخالفة صريحة للدستور

القاهرة- “القدس العربي”: أثار قرار وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، بحظر التطرق إلى أي قضايا خلافية، ذات طابع سياسي أو ديني، داخل المدارس، جدلا واسعا، واعتبره البعض خرقا صريحا للدستور، يفرّغ العملية التعليمية من جوهرها.

وأصدرت الوزارة قبل أيام كتابًا دوريًا عمّمته على المديريات التعليمية، متضمنًا تعليمات العام الدراسي الجديد، بما فيها حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية أو إعلانية بشعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، والاقتصار على تعليق مواد توعوية وتعليمية، حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولًا لحيادها.

وتضمّن الكتاب الدوري، أن الوزارة مع حرصها على حماية حيادية سور المدرسة من الخارج، وجّهت كذلك بحظر التطرق للقضايا الخلافية في المدرسة، بدعوى الحفاظ على حيادية المؤسسة، من الداخل هذه المرة، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب، ما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي، وذلك دون توضيح معيار اعتبار القضايا خلافية.

ودفع القرار فريدي البياضي، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى توجيه سؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضًا على القرار الوزاري الأخير.

وأكد البياضي أن القرار لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا ضيق الأفق، بل يشكّل مخالفة صريحة للدستور المصري.

ولفت إلى تعارض القرار مع عدد من نصوص الدستور، أبرزها، المادة (19) التي نصّت على أن التعليم هدفه بناء الشخصية المصرية وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، والمادة (23) التي تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، والمادة (65) التي تقرر بوضوح أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير.

وتساءل البياضي: كيف يمكن الجمع بين هذه النصوص الدستورية التي تلزم الدولة بتنمية التفكير النقدي وحماية حرية التعبير، وبين قرار وزاري يحظر النقاش في قضايا سياسية ودينية هي في صميم المناهج الدراسية مثل التاريخ، والتربية الوطنية، والتربية الدينية؟.

وأضاف النائب: “هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نصّ الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟”.

وطالب البياضي وزير التعليم بتوضيح الأساس الدستوري الذي استند إليه في إصدار القرار، وكشف خطط الوزارة للتعامل مع المناهج التي تتضمن بالفعل قضايا سياسية ودينية وتاريخية. كما حذّر من أن القرار قد يتحوّل إلى أداة لتكميم الأفواه داخل المدارس، ما يضرّ بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي.

واختتم النائب بيانه قائلًا: “معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. أما المنع الشامل، فهو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن”.

وكان وزير التعليم المصري، الذي أثار تعيينه من الأساس جدلا واسعا في البلاد بسبب ضعف سيرته المهنية التي لم تتضمن سوى إدارة مجموعة من المدارس الخاصة تمتلكها والدته، كثيرا ما أثارت قراراته جدلا واسعا في البلاد.

وكانت أكثر القرارات التي لاقت رفضا واسعا، إعلانه قبل أشهر تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد، الذي يعود بالثانوية إلى نظام العامين وتحسين المجموع.

ويُعدّ هذا التعديل هو الثاني الذي أدخله الوزير على نظام الثانوية العامة في أقل من عام، فبعد شهر من توليه المنصب في يوليو/ تموز 2024، أعلن عبد اللطيف، إعادة هيكلة الثانوية العامة، بما يتضمن تخفيض عدد المواد التي يدرسها الطالب، مع الاكتفاء بالتركيز على اللغة الإنكليزية وجعل اللغة الثانية “الفرنسية أو الألمانية” مواد رسوب ونجاح دون إضافة الدرجات التي يتحصل عليها الطالب إلى مجموعه الكلي.

وكان اختيار الوزير اسم “البكالوريا” للنظام الجديد قد واجه سيلا من الانتقادات، خاصة أن بداية نظام البكالوريا في مصر يعود لعام 1905، وكان يهدف إلى إعداد الطلاب للالتحاق بكليات القمة واستمر العمل به لمدة 23 سنة متواصلة، قبل أن يستبدل بنظام الثانوية العامة.

ووفق وزير التعليم المصري، فإن البكالوريا تتضمن ثلاث مراحل، الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، ويدرس فيها الطالب عددا من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة وعلوم الحاسوب.

أما المرحلة الرئيسة وهي الصف الثاني الثانوي، فتتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى المواد التخصصية.

أما بخصوص مواد المرحلة الرئيسة الصف الثالث الثانوي، فإنها تتضمن مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية.

والأسبوع الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس الشعب في يوليو/ تموز الماضي وسط انتقادات واسعة من نواب المعارضة والمنظمات الحقوقية.

وتركزت الانتقادات على أن القانون يفتح الباب لتسليع التعليم، وزيادة الفوارق الطبقية، حيث أن لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية والترخيص بها في المدارس الخاصة، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.

وأكد نواب المعارضة وقت مناقشة القانون في البرلمان أن هذا التعديل يفتح الباب أمام وجود برامج وأنظمة تعليمية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر لديها بالفعل العديد من الأنظمة التعليمية المختلفة – إنكليزي، فرنسي، أمريكي، التجريبي، الخاص، ما يعزز عدم المساواة في تقديم الخدمة التعليمية للطلاب، ويؤدي هذا التمييز إلى اختلاف في جودة الخدمة التعليمية، ومن ثمَّ تعميق التفاوت بين الطلاب، بعكس ما ينصّ عليه الدستور بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية دون تمييز.

كما واجه القانون انتقادات تتعلق بالتعديل الوارد في المادة (6) من مشروع القانون، على رفع الحد الأدنى للنجاح بمادة التربية الدينية ليصبح 70٪، بعد أن كان 50٪ في القانون الحالي. وقالت إن ذلك يخالف أهداف التعليم الواردة في المادة 19 من الدستور؛ وهي إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، حيث يُعطي وزنًا نسبيًا أكبر لمادة التربية الدينية، التي تمثل طريقة تدريسها في المدارس نموذجًا صارخًا للتمييز والفرز الطائفي.