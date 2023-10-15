سياسة | عربي

وزير الجيش: إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية

منذ ساعة واحدة

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القدس: قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية.

وأضاف أنه إذا مارس حزب الله اللبناني ضبط النفس فستحترم إسرائيل الوضع على امتداد الحدود مثلما هو اليوم.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 15, 2023 الساعة 3:28 م

    هه طبعا بني صهيون يستأسدون فقط على غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا، والله يكسر ظهرك يا أمريكا يا راعية عصابة الشر في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🔥🐖🔥

    رد

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