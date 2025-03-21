سياسة | عربي | فلسطين

كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بـ”السيطرة” على مساحات إضافية في غزة ويلوّح بضمّها

21 - مارس - 2025

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دبي: قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة إن الجيش يمارس كل الضغوط المتاحة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح “الرهائن” المتبقين.

وأوضح أن ذلك يشمل إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة التوطين.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيل أن كاتس قال إنه أصدر تعليمات للجيش بالسيطرة على أراض إضافية في غزة، وإنه كلما رفضت حماس إطلاق سراح الرهائن ستضم إسرائيل المزيد من الأراضي.

وقال كاتس في بيان “لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة… كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل”، مهددا بـ”الاحتلال الدائم… للمناطق العازلة” داخل القطاع الفلسطيني.

(وكالات)

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  1. يقول شرحبيل الشامي:
    مارس 21, 2025 الساعة 10:25 ص

    هؤلاء المجرمون يدركون تمام الادراك أنهم لن يستعيدوا اسراهم إلا بالرجوع للاتفاق الموقع مع المقاومة،وان هذه الاجراءات القتالية العنيفة هي بمثابة توقيع صك إعدام لهولاء الاسرى ولكنهم من فرط اجرامهم يضحون باسراهم في سبيل إبادة ااشعب الفلسطيني وتهجيره، فاللهم لاتحقق لهم غاية واجعل تدبيرهم هذا تدميرا ونفساً لهم، فإنه لا يعجزك شيء في الارض ولافي السماء.

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  2. يقول محمد يعقوب:
    مارس 21, 2025 الساعة 8:18 م

    أقول ل كاتس وغيره من ألمغتصبين لأرض فلسطين ألطاهرة. أرض ألأقصى والقيامة. أرض ألإسراء والمعراج. أقول لهم لا تفرحوا كثيرا. ألله جلت قدرته يمهل ولا يهمل. ألنصر ألعربى قادم، نصر ألقسام والجهاد رجال ألسنوار وغيره من ألقادة ألعظام. ألنصر قادم لا محاله وسيعلم ألمعتدون بنو صهيون ومن يمدهم بكل أنواع ألسلاح والعتاد أى منقلب ينقلبون. وألأيام بيننا ياحثالة ألبشر.

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