كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بـ”السيطرة” على مساحات إضافية في غزة ويلوّح بضمّها

دبي: قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة إن الجيش يمارس كل الضغوط المتاحة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح “الرهائن” المتبقين.

وأوضح أن ذلك يشمل إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة التوطين.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيل أن كاتس قال إنه أصدر تعليمات للجيش بالسيطرة على أراض إضافية في غزة، وإنه كلما رفضت حماس إطلاق سراح الرهائن ستضم إسرائيل المزيد من الأراضي.

وقال كاتس في بيان “لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة… كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل”، مهددا بـ”الاحتلال الدائم… للمناطق العازلة” داخل القطاع الفلسطيني.

(وكالات)