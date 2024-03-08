وزير الجيوش الفرنسية: لن نُرسل قوات برية للقتال في أوكرانيا

باريس- “القدس العربي”:

شدد وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، على أن “فرنسا لن تُرسل قوات برية قتالية” إلى أوكرانيا، وذلك بعد أسبوع من التصريحات المثيرة للجدل للرئيس إيمانويل ماكرون، والتي لم يستبعد فيها إرسال جنود إلى أوكرانيا.

وقال ليكورنوا في لقاء مع قناة BFMTV-RMC إن فرضية “إرسال قوات برية قتالية إلى أوكرانيا” ليست “مطروحة على الطاولة”. وأضاف: “لم نعد في نفس الوضع الذي كنا عليه قبل عامين”، مستشهدا بنتائج “الهجوم المضاد” الأوكراني. واعتبر أن روسيا تشكّل تهديداً لجميع الديمقراطيات الأوروبية.

Guerre en Ukraine: l'hypothèse "d'envoyer des troupes au sol combattantes" n'est pas "mise sur la table", affirme Sébastien Lecornu (@SebLecornu) pic.twitter.com/sgv4vSFNBa — BFMTV (@BFMTV) March 8, 2024

وكان ماكرون قد اعتبر يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، خلال مؤتمر دولي في باريس جمع رؤساء الدول والحكومات، أنه لا ينبغي “استبعاد” إرسال قوات برية إلى أوكرانيا. وقد نأى معظم حلفاء كييف بأنفسهم عن هذا الموقف، كما فعلت المعارضة في فرنسا.

وأعلن ماكرون أن “الأمر ليس توافقيا، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء من حيث المبدأ”، وفقًا لسيباستيان ليكورنو، الذي اعتبر أن الرئيس رد على “الزعيم السلوفيني” الذي قال “إنه ليس هناك شك في طرح اقتراح القوات على الأرض”.

ومع ذلك، أصر وزير الجيوش الفرنسية على أن “الكثير من المقترحات قد تم التوصل إلى توافق فيها”، وأدرج ثمانية منها على وجه الخصوص، سواء كانت “مدنية” أو ”عسكرية ”، مثل “الإنتاج على الأراضي الأوكرانية”، أو تتعلق بـ”الدفاع السيبراني”.

هذا الأسبوع، واصل ماكرون الدفاع عن موقفه، داعياً الحلفاء إلى “ألا يكونوا جبناء”، وذلك خلال زيارته يوم الثلاثاء إلى جمهورية التشيك. ثم عاد ليتبنى أمس الخميس تصريحاته بشأن إرسال قوات أمام زعماء الأحزاب السياسية الفرنسية، معتبراً أنه “لا توجد حدود ولا خطوط حمراء” لدعم فرنسا لأوكرانيا. واعتبرت أحزاب المعارضة الفرنسية أن موقف الرئيس هذا “غير مسؤول”.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق، ردا على تصريحات ماكرون، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لم يطلب يوماً أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تُرسل قوات على الأرض إلى أوكرانيا. وهذا ما شدد عليه الرئيس جو بايدن مساء الخميس، خلال خطابه أمام الكونغرس عن حالة الاتحاد.