وزير الجيوش الفرنسي يعلن تسليم أوكرانيا أولى طائرات “ميراج 2000”- (تدوينة)

6 - فبراير - 2025

طائرة ميراج 2000-5 المقاتلة

باريس: أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الخميس أن بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات “ميراج 2000-5” المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا.

وقال لوكورنو عبر منصة إكس “اليوم، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا”، من دون تحديد عددها.

وأضاف “ستشارك الآن في الدفاع عن المجال الجوي لأوكرانيا”.

ومن المقرر نقل ست مقاتلات ميراج من أصل 26 يملكها سلاح الجو الفرنسي إلى أوكرانيا، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الصادر عن الجمعية الوطنية والذي نُشر في الخريف، وهو عدد لم تنفه ولم تؤكده وزارة الجيوش التي تقول إنها لن تعلنه لأسباب أمنية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال هذه الطائرات المقاتلة في حزيران/ يونيو 2024.

ومذاك، يدرّب طيارون وتقنيون أوكرانيون في فرنسا على الطائرات التي تم تعديلها.

وأوضح لوكورنو في تشرين الأول/ أكتوبر أنها أصبحت تتضمن معدات “قتال جو-أرض” لتنفيذ ضربات جوية و”الدفاع ضد الحرب الإلكترونية” لمقاومة التشويش الروسي.

(أ ف ب)

  1. يقول جعفر - الجزائر العاصمة:
    فبراير 6, 2025 الساعة 11:57 ص

    طائرات متقادمة أخرجت من الخدمة.. تكاليف تشغيلها مرتفعة جدا حتى تخلى عنها أغلب مشتريها..
    القصة أن فرنسا تحاول التخلص منها وأن تخضعها لتجارب حرب حقيقية

