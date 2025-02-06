وزير الجيوش الفرنسي يعلن تسليم أوكرانيا أولى طائرات “ميراج 2000”- (تدوينة)

باريس: أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الخميس أن بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات “ميراج 2000-5” المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا.

وقال لوكورنو عبر منصة إكس “اليوم، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا”، من دون تحديد عددها.

وأضاف “ستشارك الآن في الدفاع عن المجال الجوي لأوكرانيا”.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français. Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine. Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

ومن المقرر نقل ست مقاتلات ميراج من أصل 26 يملكها سلاح الجو الفرنسي إلى أوكرانيا، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الصادر عن الجمعية الوطنية والذي نُشر في الخريف، وهو عدد لم تنفه ولم تؤكده وزارة الجيوش التي تقول إنها لن تعلنه لأسباب أمنية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال هذه الطائرات المقاتلة في حزيران/ يونيو 2024.

ومذاك، يدرّب طيارون وتقنيون أوكرانيون في فرنسا على الطائرات التي تم تعديلها.

وأوضح لوكورنو في تشرين الأول/ أكتوبر أنها أصبحت تتضمن معدات “قتال جو-أرض” لتنفيذ ضربات جوية و”الدفاع ضد الحرب الإلكترونية” لمقاومة التشويش الروسي.

(أ ف ب)