سياسة | عربي | الأردن

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تتحدى العالم برفضها حل الدولتين

منذ 15 دقيقة

أيمن الصفدي يتحدث هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل

حجم الخط
0

بروكسل: انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاثنين “الأجندة العنصرية المتطرفة” للحكومة الإسرائيلية وقال إنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الصفدي للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين.. وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا”.

ومن المقرر أن يجتمع وزيرا الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي الاثنين، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأردني: العدوان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى مزيد من الحرب والصراعات- (تدوينة)
18 - يناير - 2024
الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
12 - يناير - 2024
عاصفة “جنوب إفريقيا”: عقدة “روسيا وأوكرانيا” في الصراع… وهذا “كشف بخسائر” إسرائيل إذا تجاوبت “العدل العليا”
10 - يناير - 2024
“نتشرف في الدفاع عن فلسطين”.. الأردن في “الخبرة والموقف” داخل “محكمة” حرب إبادة غزة
10 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية