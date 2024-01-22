وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تتحدى العالم برفضها حل الدولتين

بروكسل: انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاثنين “الأجندة العنصرية المتطرفة” للحكومة الإسرائيلية وقال إنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الصفدي للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين.. وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا”.

ومن المقرر أن يجتمع وزيرا الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي الاثنين، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة.

(رويترز)