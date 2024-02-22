سياسة | عربي | الأردن

وزير الخارجية الأردني: العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن ينتهي فورا- (فيديو)

22 - فبراير - 2024

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ، أيمن الصفدي

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عمان- لاهاي: قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل “تدمر الإرث التاريخي والحضاري وتصادر الأرض الفلسطينية وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم”.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الصفدي قوله ، خلال تقديم مرافعة بلاده الشفوية اليوم أمام محكمة العدل الدولية، إن “السلام حق لكل شعوب المنطقة، لكن لا سلام ما لم يزل الاحتلال، لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة”.

وأكد الصفدي على أن إسرائيل تخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة ، مضيفا: “من أجل السلام، ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها. تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها”.

وقال الوزير الصفدي  إن “الوحشية واقع دائم تحت الاحتلال، لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي، أحكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي، أحكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، ويجب أن يزول”.

( وكالات ) 

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  1. يقول Abdo:
    فبراير 22, 2024 الساعة 1:47 م

    اقطعوا العلاقات وريحونا…..اقطعوا العلاقات اقطعوا العلاقات اقطعوا العلاقات

    رد
  2. يقول Rayan Tamun:
    فبراير 22, 2024 الساعة 1:55 م

    Thank you Thank you Mr. Minister Aymen.
    But you have been repeating this for 5 months by now and Israel is killing hundreds or thousands every day.
    Can you propose if I srael doesn’t listen what Jordan should do?

    رد
  3. يقول عبد الجليل:
    فبراير 22, 2024 الساعة 2:03 م

    أنا الآن بلغت العقد السادس من عمري بإذن الله، منذ طفولتي أسمع هذا الكلام و هذه النبرة
    و أكثر، دون أن يتغير شيئ، بل زاد الوضع الفلسطيني سؤا.
    الحديد بالحديد يفلح، المقاومة هي الحل.

    رد
  4. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    فبراير 22, 2024 الساعة 2:22 م

    لكن الأردن يقيم سلام وعلاقات تطبيع وتسهيل لنقل البضائع إلى إسرائيل!

    رد
  5. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 22, 2024 الساعة 3:04 م

    إذا أردتم ذلك فعلا فاسقطوا وادي عربة في البحر الميت 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥

    رد
  6. يقول كلمة الحق:
    فبراير 22, 2024 الساعة 6:07 م

    ” أحكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، ويجب أن يزول”…كما ان اتفاقية ”وادي عربة” يجب ان تلغى..وجسر البضائع في اتجاه اسرائيل يجب ان يتوقف..كخطوة اولى.

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  7. يقول المتوكل بالله:
    فبراير 22, 2024 الساعة 8:11 م

    اوقفوا الجسر البري

    رد
  8. يقول نجمة:
    فبراير 22, 2024 الساعة 9:00 م

    اوقفوا الجسر البري

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  9. يقول لا نسجد لغير الله:
    فبراير 23, 2024 الساعة 6:23 ص

    لقد حيرنا الأردن فالفرق بين الأقوال والأفعال تماما مثل الفرق بين الحقيقة والخيال

    رد

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