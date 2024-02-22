وزير الخارجية الأردني: العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن ينتهي فورا- (فيديو)

عمان- لاهاي: قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل “تدمر الإرث التاريخي والحضاري وتصادر الأرض الفلسطينية وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم”.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الصفدي قوله ، خلال تقديم مرافعة بلاده الشفوية اليوم أمام محكمة العدل الدولية، إن “السلام حق لكل شعوب المنطقة، لكن لا سلام ما لم يزل الاحتلال، لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة”.

وأكد الصفدي على أن إسرائيل تخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة ، مضيفا: “من أجل السلام، ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها. تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها”.

وقال الوزير الصفدي إن “الوحشية واقع دائم تحت الاحتلال، لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي، أحكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي، أحكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، ويجب أن يزول”.

“احكموا أن الاحتلال الإسرائيلي مصدر الشر كله ويجب أن يزول” مرافعة وزير الخارجية أيمن الصفدي أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية#الأردن #فلسطين #محكمة_العدل_الدولية #هنا_المملكة pic.twitter.com/P9ATLTOtly — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 22, 2024

( وكالات )