وزير الخارجية الأردني: تهديد نتنياهو بمهاجمة رفح يعد تحديا للعالم- (تدوينة)

عمان: اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعدّ تحديا للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال في تغريدة له عبر منصة (إكس) السبت إنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أن على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني مشروع القرار المعروض عليه ولو لمجرد القول “لا للقتل الجماعي”.

Israeli PM threatens attacking Rafah in defiance of the world, including the US. Another massacre of 2.3m Palestinians starved by the Israeli siege can’t be allowed. A SC Res. urging an end to this catastrophe is on the table. It must be adopted if only to say No to mass murder.

