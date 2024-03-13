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وزير الخارجية الأردني: لا يمكن السماح لنتنياهو بتقويض أمن المنطقة- (فيديو)

13 - مارس - 2024

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عمان: صرّح  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، بأنه “لا يمكن السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض أمن المنطقة واستمرار الحرب وتشريد سكان غزة وتجويعهم”.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الصفدي قوله خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة اليوم مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن “الأردن وإسبانيا اتفقا على أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة”.

وأكد الصفدي على أنه “لا يمكن السكوت عن موت الأطفال والقتل الجماعي للأبرياء في غزة ومنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر”.

وأوضح أنه بحث مع نظيره الإسباني الأوضاع المتدهورة في غزة، مؤكدا الاتفاق على وقف العدوان الإسرائيلي، “لأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية”.

وأشار الصفدي إلى أن الإنزالات الجوية للمساعدات على غزة جهد استثنائي يقوم به الأردن بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في حالة استثنائية فرضتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددا على أن الأردن يرفض أن تأخذ إسرائيل سكان غزة رهينة.

وأوضح أن “لإسبانيا دورا رئيسا في جهود السلام، ومنها انطلقت العملية السلمية قبل 30 عاما ونعول عليها ودورها في إيجاد حل للكارثة التي حلت بقطاع غزة”، موضحا أن الموقف الإسباني ثابت على دعم الوكالة الأممية، وهي تعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتقر بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار الصفدي إلى أن وكالة أونروا يجب أن تستمر في أداء مهامها، مع التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تناولت التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، والتداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

(د ب أ)

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  1. يقول نجمة:
    مارس 13, 2024 الساعة 11:48 ص

    و ماذا انتم فاعلون ؟ يجب و لا نسمح مفردات في الهواء يجب التحرك و قول نقوم بفعل كذا و

    رد
  2. يقول سالم:
    مارس 13, 2024 الساعة 1:23 م

    اذا ارادت الاردن المساعدة توقف جسر الامدادات عبر الاراضي الاردنية الى فلسطين المحتلة.

    رد
  3. يقول هدهد سليمان:
    مارس 13, 2024 الساعة 1:50 م

    بل يمكن لنتنياهو ان يقوض ونصف.
    لقد قوض ولا يزال يقوض

    رد
  4. يقول abdo:
    مارس 13, 2024 الساعة 3:00 م

    اقطعوا العلاقات وريحنا

    رد

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