وزير الخارجية الأردني: نرفض العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية- (فيديو)

جانب من المباحثات الأردنية التركية في أنقرة- من حساب الخارجية الأردنية على "إكس"

عمان- أنقرة: أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، رفض العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية وهو خرق واضح للقانون الدولي والسيادة السورية.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، إن الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم وتوفير مستلزمات حياتهم اليومية.

وأوضح أن الأردن يعمل من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلدهم وهذا أمر بحثناه مع الجانب التركي، مشيرا إلى أن اللقاء اليوم جاء لتنسيق الجهود التي تبذل من أجل الشعبين السوري والفلسطيني.

وأضاف: “سنزيد من وتيرة التعاون بيننا وبين تركيا في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة هذه الفترة”.

▪كلمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية التركي#الاردن #التلفزيون_الأردني #تركيا pic.twitter.com/oJid2Fipdq — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 6, 2025

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه منذ اليوم الأول لسقوط الأسد كان لدى بلاده تنسيق مع الأردن، مؤكدا أن الاستقرار في سوريا مهم، وكذلك تقديم الدعم للإدارة الجديدة.

وأضاف أن تركيا والأردن متفقتان فيما يخص استقرار سوريا وإعادة إعمارها ووحدتها واستقلالها، حيث جرى الاتفاق على وضع خارطة طريق لتقديم الدعم للشعب السوري بالتنسيق مع السوريين.

وأشار إلى أنه تم مناقشة مكافحة الإرهاب مع الأردن، بالإضافة إلى التطورات في العراق والمنطقة بشكل عام.

وأوضح فيدان أنه ستكون هناك اجتماعات مقبلة بين تركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان من أجل مناقشة الأوضاع، قائلا: “نحن في تضامن تام مع الأردن ونبذل جهودا كبيرة من أجل وقف العدوان في غزة”.

وأجرى الصفدي ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، الاثنين مباحثات موسعة في انقرة مع وزير الخارجية التركي فيدان ووزير الدفاع يشار جولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالن.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، جرى بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين.

يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، يوم غد، الجمهورية التركية الشقيقة لعقد مباحثات موسعة مع نظرائهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،… pic.twitter.com/zRbpywg4R9 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 5, 2025

(د ب أ)