وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة

عمان- بكين: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، ضرورة وقف إسرائيل حربها المستعرة على غزة.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، في بكين الاثنين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية نشر عبر حسابها على منصة “إكس”.

وأكّد الصفدي، خلال اللقاء، “ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإرادة الدولية ووقف حربها المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية”، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة.

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على #غزة، اليوم في #بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وأكد الصفدي خلال اللقاء ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون… pic.twitter.com/DUYz2dW3D1 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 20, 2023

ودعا أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية، خلال المحطة الأولى من جولتهم، إلى “وقف فوري لإطلاق النار على غزة”.

ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية فلسطين والسعودية ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال وزير خارجية الصين وانغ يي، خلال الاجتماع، إن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض لإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

(د ب أ)