وزير الخارجية الأردني يتهم إسرائيل بـ”قتل فرص السلام” في المنطقة

موسكو: اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور روسيا حاليا، إسرائيل الأربعاء بـ”قتل فرص السلام” في المنطقة، بعد أن أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للسيطرة على مدينة غزة.

وقال الصفدي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو “نرى الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بقتل الفلسطينيين وقتل فرص السلام في المنطقة، بل تمد صراعها أيضا إلى لبنان وسوريا”.

وشجب “الواقع اللاإنساني الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في غزة”، مشيرا إلى رغبته في مناقشة “الجهود المبذولة لإنهاء” “المجازر والمجاعة” مع لافروف.

وأكد الصفدي أن “السلام هدف استراتيجي لنا جميعا، وهو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة”.

والأربعاء، أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياطي تمهيدا لتنفيذ العملية، في ظل انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

ومنذ بداية الحرب، تحاصر إسرائيل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة تقول الأمم المتحدة إنهم معرضون لخطر المجاعة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة عن استشهاد 62064 أشخاص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

