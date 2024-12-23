وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يلتقي الشرع في دمشق ويؤكد دعم بلاده للشعب السوري- (تدوينة)

أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية الأردني في دمشق

دمشق- “القدس العربي”:

زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية دمشق، الإثنين، والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، فإن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أجرى في دمشق مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال الصفدي: “متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه ودولته لتكون دولة مستقرة حرة، مؤكدا دعم بلاده العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد”.

وأضاف الصفدي، بحسب موقع المملكة الأردني، “أن إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة كلها”.

وأكد الصفدي خلال تصريحات صحافية في دمشق، عقب عقد مباحثات موسعة مع الشرع، استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا، وسيساعد السوريين في عملية إعادة الإعمار.

وأعرب عن أمله أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا، مؤكدا أن الأردن سيقف دوما بجانب الشعب السوري.

وأشار الصفدي إلى أنه بحثت مع الشرع ما يمكن أن يقدمه الأردن للشعب السوري، إضافة إلى أنه ناقش الجانب الأمني، كما أكد حرص الأردن تقديم كل سبل الدعم للاجئين السوريين، وعودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية.