سياسة | عربي | الأردن

وزير الخارجية: الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل- (فيديو)

16 - نوفمبر - 2023

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

حجم الخط
3

عمان: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.

وقال “كان هناك حوارا إقليميا حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فلسطين حرة 🇵🇸:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 6:15 م

    كونوا رجال و اقطعوا العلاقات تمامًا مع العدو و ادخلوا التاريخ من بابه المضيء !
    حسبنا الله و نعم الوكيل !

    رد
  2. يقول ابن آكسيل:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 6:21 م

    نقول في تونس ” دوحي يا مباركة ” ابادة جماعية في غزة و صاحبنا يطمئننا بهذا الخبر العالمي ………!

    رد
  3. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 7:47 م

    وأخيرًا أكتشفتم أن الطبيع خطأ فادح! وبالطبع هذه الخطوة لاتكفي وخطوات أخرى يجب أن تتبعها.

    رد

اشترك في قائمتنا البريدية