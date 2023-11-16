وزير الخارجية: الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل- (فيديو)

عمان: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.

وقال “كان هناك حوارا إقليميا حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها”.

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس، وهي تدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم، ولن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/EahYKtWmUZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 16, 2023

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في #غزة وهي تعمل على إنتاج بيئة عنف ورفض، والدفاع ضد الاحتلال حق#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/AzjPfkXaai — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 16, 2023

(رويترز)