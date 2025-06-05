وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون “مؤشرا خاطئا”

برلين: أعلن وزير الخارجية الألماني الخميس أن الاعتراف “الآن” بدولة فلسطينية سيكون “مؤشرا خاطئا”، في موقف معارض لموقف فرنسا والمملكة المتحدة وكندا التي أعلنت تأييدها هذا الأمر.

وقال يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر “ينبغي إنجاز هذه العملية في اطار مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية. ونرى أن اعترافا بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشرا خاطئا”.

اعترفت إسبانيا وايرلندا والنرويج العام الماضي بدولة فلسطينية، واعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا دعمه للفكرة، مما دفع إسرائيل إلى اتهامه بشن “حملة صليبية ضد الدولة اليهودية”.

الأسبوع الماضي تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بناء “دولة إسرائيلية يهودية” في الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من إعلان الحكومة عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة.

وقال فاديفول الخميس إنه “قلق من الوضع المتوتر للغاية في الضفة الغربية” وأن الحكومة الألمانية “ترفض” إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال أيضا في ما يتعلق بالحرب في غزة، إن المساعدات التي تصل الى المدنيين في القطاع “ضئيلة جدا”.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن سكانه معرضون لخطر المجاعة.

وقال الوزير إنه جدد “مطالبته العاجل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة” بدون قيود بموجب القانون الدولي.

وأكد أيضا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس والأعداء الآخرين وأن “ألمانيا ستواصل بالطبع دعم إسرائيل عبر تسليم الأسلحة، وهو أمر لم يكن موضع شك على الإطلاق”.

(أ ف ب)