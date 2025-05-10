وزير الخارجية الألماني الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة قبيل زيارته لإسرائيل

“القدس العربي” دعا وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، إلى إجراء مفاوضات عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وقبيل توجهه إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية له، قال فاديفول اليوم السبت: “الوضع الإنساني في غزة أصبح لا يُطاق. هناك حاجة ماسة إلى بدء مفاوضات جدية لوقف إطلاق النار، بهدف الإفراج عن جميع الرهائن وضمان إيصال المساعدات إلى سكان القطاع”.

ويعتزم الوزير الألماني، المنتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر غدا الأحد، حيث أكد أنه سيطرح تساؤلات بشأن “الهدف الاستراتيجي من تصعيد العمليات العسكرية، والتي تكثّفت مجددًا منذ مارس/آذار الماضي”. وكانت إسرائيل قد أعلنت توسيع عملياتها العسكرية في غزة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتأتي زيارة فاديفول في وقت حساس، لا سيما بعد التوتر الذي طبع علاقة وزيرة الخارجية السابقة، أنالينا بيربوك (حزب الخضر)، بالحكومة الإسرائيلية، على خلفية انتقادات لنهج إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

ويبدأ فاديفول زيارته إلى إسرائيل بوضع إكليل من الزهور في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس، تكريما لضحايا النظام النازي. كما يلتقي مساء بأقارب إسرائيليين محتجزين في غزة، قبل أن يتوجه إلى رام الله لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأكد فاديفول على ضرورة توفير أفق سياسي واقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية، مشددا على أن “غياب هذا الأفق سيبقي الكراهية والتطرف في بيئة خصبة للنمو”. وأضاف أن الاجتماع في رام الله سيتناول أيضا ملف الاستيطان، وسبل دعم ألمانيا للإصلاحات الضرورية في الأراضي الفلسطينية.

ورغم اعترافه بأن حل الدولتين يبدو بعيد المنال حاليا، شدد فاديفول على أنه “لا يزال يمثل أفضل فرصة لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل وجيرانها، ولا يجوز التفريط فيه”.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صوّت في يونيو/حزيران الماضي لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن أي خطوة من هذا النوع بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول تمثل “مكافأة للإرهاب” وتشجع حركة حماس على شن مزيد من الهجمات. وقد أُقر القرار بأغلبية 68 صوتا مقابل 9.

وتأتي زيارة فاديفول في إطار إحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل. ومن المقرر أن يصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى برلين غدا، في زيارة رسمية بالمناسبة، يعود بعدها إلى إسرائيل في 13 مايو/أيار برفقة نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وأكد فاديفول أن الحكومة الألمانية، وبعد ثمانية عقود على الهولوكوست، تجدد التزامها بأمن إسرائيل كجزء من المصالح الوطنية الألمانية، لكنه شدد على أن هذا الالتزام يجب أن يُعاد تفسيره “دائما في ضوء التاريخ الألماني والنظام القانوني الدولي الذي تتحمل ألمانيا تجاهه مسؤولية خاصة”.

وفي رد على الانتقادات الموجهة لسياسات حكومة نتنياهو، قال فاديفول إن “النقاشات النقدية حول السياسات، سواء في حكوماتنا أو لدى شركائنا، هي جزء طبيعي من الديمقراطية”. وأضاف أن من المهم عدم استخدام هذه النقاشات كذريعة لتبرير معاداة السامية، مؤكدًا أن النقد الموضوعي سمة أساسية في المجتمعات الحرة، ويجب الحفاظ على هذا التوازن.

(وكالات)