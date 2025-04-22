وزير الخارجية الأمريكي لن يحضر المحادثات بشأن أوكرانيا في لندن

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو لن يشارك في محادثات السلام مع المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن هذا الأسبوع، مشيرةً إلى وجود مشاكل لوجستية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، يوم الثلاثاء: “كما نعلم، فإن الوزير روبيو رجل مشغول”.

وأضافت أن غياب روبيو لا يعكس موقفًا من الاجتماعات، بل يتعلق فقط بجدول أعماله المزدحم.

وتأتي محادثات لندن بعد لقاء جمع روبيو وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، مع قادة أوروبيين في باريس الأسبوع الماضي، لمناقشة الجهود الرامية إلى إنهاء القتال في أوكرانيا.

وسيمثل الولايات المتحدة في الاجتماعات المقبلة الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ، الذي يعمل مبعوثًا خاصًا لترامب إلى أوكرانيا وروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” يوم الثلاثاء عن مساعد في الكرملين أن ويتكوف يعتزم زيارة موسكو هذا الأسبوع. لكن بروس قالت إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومة.

وحول الحرب التي دخلت عامها الرابع، قالت بروس: “ترامب، إلى جانب روبيو، يريدان التوصل إلى حل دبلوماسي”.

ومع ذلك، ألمح روبيو بعد اجتماعات باريس إلى أن الولايات المتحدة قد “تمضي قدمًا” في محاولة لتسهيل اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يتحقق أي تقدم في المفاوضات، مع تأكيد الإدارة أن ترامب يريد إنهاء العنف.

وقال روبيو للصحافيين يوم الجمعة أثناء مغادرته المفاوضات في باريس: “لقد وصلنا الآن إلى مرحلة يجب أن نقرر فيها ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا. لأنه إذا لم يكن كذلك، فأعتقد أننا سنمضي قدمًا”.

من جانبه، قال نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة إنه يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف فانس للصحافيين خلال زيارته إلى روما: “لن أستبق نتائج المفاوضات، لكننا نشعر بالتفاؤل بإمكانية إنهاء هذه الحرب الوحشية”.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، وعد ترامب بإنهاء الحرب “بين عشية وضحاها”، لكنه صرّح الشهر الماضي بأنه كان “ساخرًا إلى حد ما” في ذلك الوعد. وكانت روسيا قد غزت أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إنها وقّعت مذكرة نوايا مع الولايات المتحدة تمهيدًا لاتفاقية محتملة تسمح لواشنطن بالوصول إلى الموارد الطبيعية في كييف، ما يعزز مصالحها الأمنية. وكان من المقرر أن يوقّع ترامب على الاتفاقية خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا العام، لكنه ألغى ذلك بعد لقائهما المثير للجدل في المكتب البيضاوي.