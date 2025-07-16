سياسة | عربي | سوريا

وزير الخارجية الأمريكي يبدي “قلقا بالغا” حيال الضربات الإسرائيلية في سوريا- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” حيال الضربات الاسرائيلية في سوريا وتريد وقف المواجهات.

وقال روبيو في حضور نظيره البحريني “نجري مناقشات مع الطرفين، مع كل الأطراف المعنيين، ونأمل أن نتوصل الى نتيجة، لكننا قلقون للغاية”.

وقصفت إسرائيل الأربعاء المقر العام للجيش السوري في دمشق بعدما هددت بتكثيف ضرباتها ضد القوات الحكومية إذا لم تنسحب من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بعد ثلاثة أيام من اعمال عنف خلفت اكثر من 300 قتيل.

وأوضح روبيو أنه تشاور مع مختلف الأطراف هاتفيا ولكن من دون أن يحددهم.

وأضاف “نحن قلقون للغاية بالنسبة الى هذا الموضوع (…) آمل ان نتلقى أخبارا في وقت لاحق”، مؤكدا التوصل الى “وقف لاطلاق النار” الثلاثاء لكنه “خرق” بعد وقت قصير.

وفي وقت سابق، دعا الموفد الأمريكي توم براك جميع الأطراف الى البدء بحوار من أجل وقف لاطلاق النار في سوريا.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 16, 2025 الساعة 4:41 م

    هههه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي فقدت السيطرة على عصابة تل أبيب يا حبيب ماهذا العجب العجاب يا أصحاب عزرائيل الشرق الأوسط التعيس تضرب في لبنان وسوريا كيفما يحلو لها دون رادع للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يوليو 16, 2025 الساعة 4:46 م

    مَنْ وماذا ومتى؟ بعد أن يهلكوا الحرث والنسل يتظاهروا بالقلق!

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  3. يقول ابو عمر، ،،:
    يوليو 16, 2025 الساعة 4:56 م

    المسكين ما يستطيع النوم من القلق الذي أصابه.

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