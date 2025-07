وزير الخارجية الأمريكي يبدي “قلقا بالغا” حيال الضربات الإسرائيلية في سوريا- (فيديو)

واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” حيال الضربات الاسرائيلية في سوريا وتريد وقف المواجهات.

وقال روبيو في حضور نظيره البحريني “نجري مناقشات مع الطرفين، مع كل الأطراف المعنيين، ونأمل أن نتوصل الى نتيجة، لكننا قلقون للغاية”.

وقصفت إسرائيل الأربعاء المقر العام للجيش السوري في دمشق بعدما هددت بتكثيف ضرباتها ضد القوات الحكومية إذا لم تنسحب من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بعد ثلاثة أيام من اعمال عنف خلفت اكثر من 300 قتيل.

وأوضح روبيو أنه تشاور مع مختلف الأطراف هاتفيا ولكن من دون أن يحددهم.

وأضاف “نحن قلقون للغاية بالنسبة الى هذا الموضوع (…) آمل ان نتلقى أخبارا في وقت لاحق”، مؤكدا التوصل الى “وقف لاطلاق النار” الثلاثاء لكنه “خرق” بعد وقت قصير.

Rubio when asked about Israeli strikes on Syria: “We’re very concerned about it… We want the fighting to stop because we had a ceasefire overnight, it broke down again. We’re talking to both sides, all the relevant parties, on this, and hopefully can bring it to conclusion.” pic.twitter.com/9JQHj5snMc

— Rabia İclal Turan (@iclalturan) July 16, 2025