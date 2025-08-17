وزير الخارجية الأمريكي يبرر حرمان أطفال غزة من العلاج والتأشيرات بذريعة “الإرهاب”

واشنطن- “القدس العربي”: دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، عن قرار وزارة الخارجية بوقف منح تأشيرات الزوّار للفلسطينيين من غزة إلى الولايات المتحدة، قائلًا إنه اطّلع على أدلة تربط بعض الحاصلين على هذه التأشيرات بجماعات “إرهابية” في المنطقة.

وفي مقابلة مع برنامج “واجه الأمّة” على شبكة “سي بي إس”، سألت المقدّمة مارغريت برينان الوزير روبيو عن سبب اعتبار الأطفال الذين يسعون للحصول على علاج طبي في الولايات المتحدة “تهديدًا”، وذلك بعد يوم من إعلان الخارجية الأمريكية أنها ستراجع آليات إصدار التأشيرات الإنسانية-الطبية المؤقتة.

وردّ روبيو قائلًا: “أولاً، الأمر لا يقتصر على الأطفال فقط، بل هناك مجموعة من البالغين يرافقونهم. ثانيًا، تلقّينا استفسارات من عدة مكاتب تابعة لأعضاء في الكونغرس بشأن هذه القضية، ولذلك سنعيد تقييم كيفية منح تلك التأشيرات، ليس فقط للأطفال، بل أيضًا للبالغين المرافقين لهم، وبالمناسبة للمنظمات التي تسهّل حصولهم عليها.”

وأضاف أن “عددًا من مكاتب الكونغرس قدّم أدلة على أن بعض المنظمات التي تتباهى بتأمين هذه التأشيرات لها روابط قوية بجماعات مثل حماس.”

وتابع: “لن نكون شركاء مع مجموعات صديقة لحماس. لذلك سنوقف هذه التأشيرات إلى حين الانتهاء من المراجعة.”

ولم يقدم روبيو أي أدلة تدعم هذه المزاعم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، السبت، أن جميع تأشيرات الزوار للفلسطينيين في غزة “تم تعليقها ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لآليات وإجراءات إصدار عدد محدود من التأشيرات الإنسانية-الطبية المؤقتة خلال الأيام الماضية.”