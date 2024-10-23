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وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الدوحة لمناقشة الحرب الإسرائيلية مع القيادة القطرية

23 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

سليمان حاج إبراهيم
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الدوحة- “القدس العربي”:

يستكمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته في المنطقة بزيارة قطر ولقاء قادتها بحثاً عن اتفاق تسعى إليه واشنطن لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان، دون تحقيق اختراق تسعى إليه إدارة البيت الأبيض.

ويصل  بلينكن الدوحة قادماً من الرياض حيث يقوم بزيارة للسعودية، ويعقد ظهر الخميس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع بلينكن في الديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

ويعقد وزير الخارجية الأمريكي لقاءات مع المسؤولين القطريين وبحث آخر تطورات الوساطة التي يشارك فيها البلدين إلى جانب مصر. وتؤكد السلطات القطرية على لسان كبار المسؤولين على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان، لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وناقش مؤخراً الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مع زعماء ألمانيا وإيطاليا خلال زيارة رسمية لروما وبرلين على التوالي، تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة، وعدوانها على لبنان.

وحضر الملفان الفلسطيني واللبناني على طاولة جلسات الحوار الرسمية التي عقدها الشيخ تميم مع مسؤولي إيطاليا وألمانيا، خلال جولته الأوروبية التي قادته للدولتين.

وأكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأولاف شولتس، المستشار الألماني، من برلين، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والتوصل لوقف إطلاق النار بالمنطقة.

وعقد أمير قطر، والمستشار الألماني، جلسة مباحثات رسمية بقصر ميزابيرغ في ولاية براندنبورغ. وتناولت الجلسة، حسب الديوان الأميري القطري، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى السعودية ضمن جولة إقليمية يسعى خلالها إلى البحث في وقف لإطلاق النار في غزة. وحط بلينكن في الرياض آتيا من الأراضي المحتلة، حيث استهل جولة إقليمية هي الحادية عشرة له منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من عام، هدفها الدفع باتجاه وقف النار في غزة واحتواء التصعيد العسكري في المنطقة.

وبحث بلينكن، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

ويتطلع بلينكن أيضا للتوصل إلى “حل دبلوماسي” في لبنان من دون الحضّ على وقف فوري للضربات الإسرائيلية التي تستهدف حزب الله اللبناني.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 7:54 ص

    هه سفاح غزة يصول ويجول في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس بلا حسيب أو رقيب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

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