منوعات | أبيض و أسود

وزير الخارجية الأمريكي يحذف تغريدة تدعو إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد بشأن الهجمات المباغتة التي شنتها حماس على المستعمرات الإسرائيلية، ولكن تمت إزالة منشور واحد بعد ردود الفعل عبر الإنترنت.

وجاء في منشور بلينكن على موقع X، تويتر سابقًا “تحدثت أنا ووزير الخارجية التركي @HakanFidan بشكل أكبر حول هجمات حماس (..) على إسرائيل. لقد شجعت دعوة تركيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس على الفور”.

ولاحظ العديد من المشرعين الأمريكيين أن بلينكن حذف التغريدة في نفس اليوم، وقال السيناتور ماركو روبيو إن أي شخص يدعو إلى وقف إطلاق النار “إما بعيد عن الواقع أو يتعاطف مع حماس”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“دلتا إيرلاينز” الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب لبقية الشهر
منذ 40 دقيقة
مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إنه لا توجد “تهديدات موثوقة” ضد الولايات المتحدة بعد هجمات حماس
منذ 50 دقيقة
طليب وبوش تطالبان بوقف المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل وتفكيك النظام العنصري- (تغريدة)
منذ ساعتين
الرئيس الصيني شي يتراجع عن موقفه المحايد بعد انتقادات من سيناتور أمريكي داعم لإسرائيل
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية