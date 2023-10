وزير الخارجية الأمريكي يحذف تغريدة تدعو إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد بشأن الهجمات المباغتة التي شنتها حماس على المستعمرات الإسرائيلية، ولكن تمت إزالة منشور واحد بعد ردود الفعل عبر الإنترنت.

وجاء في منشور بلينكن على موقع X، تويتر سابقًا “تحدثت أنا ووزير الخارجية التركي @HakanFidan بشكل أكبر حول هجمات حماس (..) على إسرائيل. لقد شجعت دعوة تركيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس على الفور”.

ولاحظ العديد من المشرعين الأمريكيين أن بلينكن حذف التغريدة في نفس اليوم، وقال السيناتور ماركو روبيو إن أي شخص يدعو إلى وقف إطلاق النار “إما بعيد عن الواقع أو يتعاطف مع حماس”.

