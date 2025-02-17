وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض- (فيديو)

الرياض: التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الاثنين، بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مكتبه بالرياض، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، المستجدات الاقليمية.

واستعرض الوزيران “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، والمستجدات الاقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”، وفق بيان للخارجية السعودية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الرياض، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية، ضمن جولة بالمنطقة ستقوده للإمارات.

وهذه أول زيارة من وزير الخارجية الأمريكي للسعودية، منذ تسلمه منصبه في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي. وفق مراسل الأناضول.

ومن المتوقع أن يتطرق روبيو في الاجتماع إلى الوضع في قطاع غزة بعد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تدعو إلى تهجير سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل ماركو روبيو العاصمة السعودية الرياض ضمن جولة بالمنطقة ستقوده للإمارات.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية، بأن روبيو وصل الرياض، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وهي أول زيارة يجريها للسعودية، منذ تسلمه منصبه في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو سيسافر إلى ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات في الفترة الممتدة بين 13 و18 فبراير/ شباط الجاري، للمشاركة في مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى.

وغادر روبيو، الاثنين، إسرائيل بعد أن وصلها السبت في زيارة بحث خلالها مع مسؤولين إسرائيليين ملفات غزة وسوريا ولبنان وإيران.

والاثنين، قال روبيو في منشور على منصة “إكس”: “كانت العودة إلى إسرائيل مهمة بسبب صداقتنا وتضامننا الراسخين، لم يكن لإسرائيل حليف أعظم في البيت الأبيض من الرئيس ترامب”.

والتقى روبيو في إسرائيل، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر والرئيس إسحاق هرتسوغ وعائلات أسرى إسرائيليين في غزة.

وتعتبر هذه أول زيارة للوزير الأمريكي إلى إسرائيل والشرق الأوسط منذ تسلمه منصبه في 21 يناير الماضي.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في 3 فبراير الجاري، إلا أن حكومة نتنياهو لم تتحرك بعد، ما دفع عائلات الأسرى إلى تصعيد ضغوطها والمطالبة بإتمام الاتفاق قبل أي قرارات عسكرية جديدة في غزة.

وتجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ الاتفاق، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود لا تزال جثثهم تحت الأنقاض.

(وكالات)