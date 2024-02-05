وزير الخارجية الأمريكي يصل قطر للتباحث حول الحرب الإسرائيلية على غزة

الدوحة- “القدس العربي”:

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن جولة يقوم بها لدول المنطقة، ويقابل كبار المسؤولين للتباحث حول تطورات الملف الفلسطيني.

ويلتقي بلينكن خلال زيارته، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعقد لقاء مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

ويكشف وزيرا الخارجية القطري والأمريكي في مؤتمر صحافي يعقد في الديوان الأميري بالدوحة، نتائج اللقاء وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ويقوم بلينكن بجولة إقليمية تشمل السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية. وتعد جولة بلينكن الحالية الزيارة الخامسة التي يقوم بها إلى المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيدفع وزير الخارجية الأمريكي قدماً بمقترح للإفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة، مقابل وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية. وأشارت إلى أن بلينكن يبحث في قطر التي تقود إلى جانب مصر وساطة بشأن المقترح.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن سيواصل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عمّا تبقى من محتجزين، ويشمل هدنة إنسانية مؤقتة تسمح بإيصال مستمر ومتزايد للمساعدات الإنسانية لمدنيين في غزة.

ومؤخراً التقى مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون في باريس للتباحث في المقترح الذي من شأنه التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن محتجزين لدى حركة حماس. وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق أن حماس تلقت المقترح بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة.