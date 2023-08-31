وزير الخارجية الأوكراني: “الحرب تستعر”.

طليطلة: طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نظراءه الأوروبيين بإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.

وقال كوليبا في خطابه أمام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “الحرب تستعر”، مطالبا بالحصول على مزيد من المركبات المدرعة والدبابات بالإضافة إلى سيارات الإسعاف المدرعة، المطلوبة بصورة ملحة.

وحذر كوليبا من أن قدرة روسيا على إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ تتزايد، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف هذا الأمر، من خلال القيود على الصادرات واتخاذ إجراء صارم ضد أي شخص يتحايل على العقوبات.

وأوضح أن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين “هو تقريبا الفرصة الأخيرة لعودة مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود”.

(د ب ا)