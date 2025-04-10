سياسة | دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون “مكافأة للإرهاب”

منذ ساعة واحدة

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القدس: ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران/يونيو، معتبرا أن ذلك سيكون “مكافأة للإرهاب”.

وقال ساعر مساء الاربعاء عبر منصة إكس، إن “اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للارهاب وتعزيزا لحماس”، مضيفا أن “هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا”.

(أ ف ب)

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  1. يقول المختار:
    أبريل 10, 2025 الساعة 9:33 ص

    يجب على العالم اجمع أن يتصدى للإرهاب الإسرائيلي النازي و أن يتكاتف لمواجهة الحقد اليهودي على الإنسانية

    رد

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