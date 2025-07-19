سياسة | عربي | سوريا

وزير الخارجية الإسرائيلي: الأقليات في سوريا معرضة “للخطر” تحت حكم الشرع

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

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القدس: رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، السبت، أن الأقليات في سوريا معرّضة “للخطر” تحت حكم أحمد الشرع، وذلك بعد خطاب جدد فيه الرئيس الانتقالي التزامه حماية الأقليات، عقب أعمال عنف دامية في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.

وكتب ساعر على منصة “إكس”: “خلاصة الأمر؛ في سوريا الشرع، أن تكون من الأقليات، الكردية أو الدرزية أو العلوية أو المسيحية، هو أمر بالغ الخطورة”.

وأضاف: “لقد ثبت ذلك مرارًا وتكرارًا على مدى الأشهر الستة الماضية”، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي “واجب أن يضمن أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وأن يرهن قبول سوريا مجددًا في عائلة الأمم، بحمايتهم”.

(أ ف ب)

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  1. يقول ابن ماء الغربة:
    يوليو 19, 2025 الساعة 12:22 م

    وماذا عن الأكثرية في فلسطين المحتلة… ؟

    رد
  2. يقول يوسف العربي:
    يوليو 19, 2025 الساعة 12:37 م

    الان العنصري يتكلم عن الاقليات في دول أخرى لماذا لا يتكلم عن الاقليات تحت الاحتلال النازي الجديد

    رد
  3. يقول فريد:
    يوليو 19, 2025 الساعة 12:41 م

    وماذا عن أصحاب الأرض الفلسطينين

    رد
  4. يقول مراقب:
    يوليو 19, 2025 الساعة 12:42 م

    نعيش في أسوأ عصر في التاريخ وسط مجموعات مسلحة تقتل وتغتال وتهدد بتفجير الوضع . لا أمل ولا مستقبل مشرق في الأفق تحت قيادة الجولاني والفضائل المسلحة المدعومة من تركيا.

    رد
  5. يقول معين:
    يوليو 19, 2025 الساعة 12:53 م

    وماذا عن الأقليات في فلسطين المحتلة

    رد
  6. يقول عابر سبيل:
    يوليو 19, 2025 الساعة 1:14 م

    يا مجرم يا حنيّن يا صاحب القلب الطيّب ..

    رد

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