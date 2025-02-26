وزير الخارجية الإسرائيلي: الوقت ينفد.. إيران تمتلك ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين والخيار العسكري مطروح

لندن- “القدس العربي”: حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن إيران باتت تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لصنع قنبلتين نوويتين، مشدداً على أن الوقت ينفد، وأن الخيار العسكري قد يصبح ضرورياً لمنعها من امتلاك السلاح النووي، وفق ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية.

وقال ساعر إن إسرائيل لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي، وتسعى إلى زيادة الضغوط على طهران بدعم من الإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن فرص نجاح هذا النهج تبدو ضئيلة، في ظل استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التقارير عن استعدادات إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، تواصل طهران تعزيز قدراتها الدفاعية، محذرة من عواقب وخيمة لأي هجوم عسكري عليها.

ويظل الموقف الأمريكي عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كانت تل أبيب ستنفذ تهديداتها أم لا، وسط توازنات إقليمية معقدة قد تجعل أي قرار عسكري مغامرة غير محسوبة العواقب.

(وكالات)