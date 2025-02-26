سياسة | دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: الوقت ينفد.. إيران تمتلك ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين والخيار العسكري مطروح

26 - فبراير - 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بروكسل. 24 فبراير 2025. رويترز

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لندن- “القدس العربي”: حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن إيران باتت تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لصنع قنبلتين نوويتين، مشدداً على أن الوقت ينفد، وأن الخيار العسكري قد يصبح ضرورياً لمنعها من امتلاك السلاح النووي، وفق ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية.
وقال ساعر إن إسرائيل لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي، وتسعى إلى زيادة الضغوط على طهران بدعم من الإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن فرص نجاح هذا النهج تبدو ضئيلة، في ظل استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه التقارير عن استعدادات إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، تواصل طهران تعزيز قدراتها الدفاعية، محذرة من عواقب وخيمة لأي هجوم عسكري عليها.
ويظل الموقف الأمريكي عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كانت تل أبيب ستنفذ تهديداتها أم لا، وسط توازنات إقليمية معقدة قد تجعل أي قرار عسكري مغامرة غير محسوبة العواقب.

(وكالات)

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  1. يقول Abdo:
    فبراير 26, 2025 الساعة 7:12 ص

    إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة فلا حوار معها ولا هم يحزنون والدبلماسية معها فقط مضيعة للوقت وامتلاك القنبلة النووية هي السبيل الوحيد لردعها

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  2. يقول Abdallah Hadjali:
    فبراير 26, 2025 الساعة 8:07 ص

    إيران ستكمل صناعة قنابل نووية و ستصبح مثل كوريا الشمالية. يصغى لها الجميع.

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  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 26, 2025 الساعة 9:54 ص

    إيران لن تكون فريسة سهلة لعصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 وإن النصر سيكون حليف أحرار وحدة الساحات والساعات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇮🇷😎☝️🚀🐒🔥🌪️🐂🐕🌪️

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