سياسة | دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: “من واجب” العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية- (تدوينة)

منذ 12 ساعة

وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر

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القدس: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجمعة أن “من واجب” العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان اسرائيل “انتصارا تاريخيا” على طهران و”القضاء على برنامجها النووي” بعد حرب استمرت 12 يوما.

وقال غدعون ساعر عبر منصة اكس إن “اسرائيل تحركت في اللحظة الأخيرة في وجه تهديد وشيك لها وللمنطقة وللمجتمع الدولي. إيران تواصل الدعوة الى إزالة اسرائيل والتحرك (من أجل تحقيق ذلك). من واجب المجتمع الدولي أن يمنع، بكل الوسائل الملائمة، النظام الأكثر تطرفا في العالم من حيازة السلاح الأكثر خطورة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول مراقب محايد:
    يونيو 27, 2025 الساعة 6:37 م

    من واجب العالم إخضاع برنامج الأسلحة النووية في اسرائيل للتفتيش

    رد

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