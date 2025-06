وزير الخارجية الإسرائيلي: “من واجب” العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية- (تدوينة)

القدس: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجمعة أن “من واجب” العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان اسرائيل “انتصارا تاريخيا” على طهران و”القضاء على برنامجها النووي” بعد حرب استمرت 12 يوما.

وقال غدعون ساعر عبر منصة اكس إن “اسرائيل تحركت في اللحظة الأخيرة في وجه تهديد وشيك لها وللمنطقة وللمجتمع الدولي. إيران تواصل الدعوة الى إزالة اسرائيل والتحرك (من أجل تحقيق ذلك). من واجب المجتمع الدولي أن يمنع، بكل الوسائل الملائمة، النظام الأكثر تطرفا في العالم من حيازة السلاح الأكثر خطورة”.

The Iranian regime is the same regime.

It continues to mislead the international community and actively works to prevent effective oversight of its nuclear program. The attacks on the IAEA and its Director General, only because they determined Iran is in breach of its… https://t.co/kOb9OlVnzN

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 27, 2025