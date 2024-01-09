وزير الخارجية الإسرائيلي: نقف وراء مقتل قائد لحزب الله في لبنان

تل أبيب: قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تقف وراء القتل المستهدف لقائد عسكري تابع لحزب الله في لبنان.

ورغم عدم إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، بصورة رسمية، قال كاتس للقناة 14 الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين: “فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع بجنوب لبنان، فإننا نتحمل المسؤولية”.

وعادة ما لا تعلق إسرائيل على تقارير وسائل الإعلام بشأن المهمات في الخارج.

وقال كاتس إن القتل المستهدف لوسام الطويل أمس الاثنين، كان “جزءا من الحرب” التي تشنها إسرائيل، والتي تشمل أيضا شن هجمات على عناصر حزب الله.

وحذر كاتس من أنه في حالة نشوب حرب كبرى، فإن لبنان “سيتلقى ضربة أقوى 50 مرة من تلك التي تلقتها في حرب لبنان الثانية (في عام 2006)”.

وكانت مسيرة إسرائيلية نفذت أمس الاثنين، غارة على سيارة على طريق محلة الدبشة في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، استهدفت المسؤول الميداني في حزب الله، وسام الطويل في خربة سلم.

(د ب أ)