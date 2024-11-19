سياسة | دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يحضّ الأمم المتحدة على الضغط على العراق بعد هجمات لـ”مليشيات موالية لإيران”

منذ 15 دقيقة

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. ا ف ب

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القدس: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها “مليشيات موالية لإيران” على إسرائيل.

وجاء في منشور لساعر على منصة إكس مرفق بنسخة من الرسالة: “في هذا المساء وجّهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، دعوت فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية في ما يتعلق بنشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، الذي تُستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل”.

(أ ف ب)

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