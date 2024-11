وزير الخارجية الإسرائيلي يحضّ الأمم المتحدة على الضغط على العراق بعد هجمات لـ”مليشيات موالية لإيران”

القدس: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، أنه وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنّها “مليشيات موالية لإيران” على إسرائيل.

وجاء في منشور لساعر على منصة إكس مرفق بنسخة من الرسالة: “في هذا المساء وجّهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، دعوت فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية في ما يتعلق بنشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، الذي تُستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل”.

This evening I sent a letter to the President of the UN Security Council in which I called for immediate action regarding the activity of the pro-Iranian militias in Iraq, whose territory is being used to attack Israel.

